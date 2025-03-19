Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir terör soruşturması çerçevesinde gerçekleştirildi. İddialara göre, İmamoğlu ve diğer belediye yetkilileri, PKK/KCK terör örgütüne yardım etmekle suçlanıyor.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İstanbul'da gerçekleşen yerel seçimlerde "kent uzlaşısı" adı altında, HDK (Halkların Demokratik Kongresi) çatı yapılanmasıyla ittifak yapıldığı ve bu sürecin PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerini güçlendirmeyi amaçladığı ifade ediliyor. İmamoğlu'nun ve diğer belediye yetkililerinin, terör örgütüyle bağlantılı faaliyetlerde bulundukları iddia ediliyor.

İmamoğlu, gözaltına alındıktan sonra resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kapıya yüzlerce polis geldi. Kendimi 86 milyon insanın emanetine bırakıyorum. Dimdik ayaktayım. Kimse endişe duymasın" şeklinde bir video paylaştı. İmamoğlu, halkın iradesinin hiçbir şekilde engellenemeyeceğini vurguladı.

İstanbul'daki gözaltı operasyonunun ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Özel, bu operasyonun bir "darbe girişimi" olduğunu belirterek, "Milletin yerine karar verenler, halkın iradesine engel olmaya çalışanlar tarih önünde hesap verecek" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve diğer parti yetkilileri de operasyonun ardından İstanbul'daki gelişmeleri takip ettiklerini belirtti. CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, operasyona ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaşacağını ve süreci yakından takip edeceğini söyledi.

İBB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda, operasyonun hukuksuz olduğu ve bu sürecin sonuna kadar takip edileceği ifade ediliyor. Gözaltına alınan Murat Ongun da sosyal medya üzerinden, "Bizi susturmak isteyenler başarılı olamayacak" şeklinde bir mesaj paylaştı.

Başsavcılıktan gelen ikinci bir açıklamada ise, İmamoğlu ve diğer şüpheliler hakkında "çıkar amaçlı suç örgütü" kurmak ve bu örgüt aracılığıyla usulsüz kazanç sağlamak suçlaması yöneltildi. Operasyon kapsamında, belediye iştiraklerinde usulsüz ihaleler, rüşvet ve dolandırıcılık suçlarının işlendiği tespit edilmiştir.

Hukuki sürecin nasıl gelişeceği ve İstanbul'daki siyasi atmosferin nasıl etkileneceği merak konusu. Olayın, İstanbul'da ve Türkiye genelinde büyük yankı uyandırması bekleniyor.