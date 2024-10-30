İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bursa'da yaptığı açıklamada Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

İmamoğlu'nun açıklamasından başlıklar şöyle:

"Daha 10 gün önce İmralı'dan TBMM'ye açılım yapan akıl İstanbul'da Esenyurt Belediye Başkanı'nı gözaltına alıyor. Her sabaha bizi bir krizle uyandırma çabasındalar. Yargıyı siyaset dizaynı için kullanan aklın gitme vakti gelmiştir."

Bu iktidarın kurnazlıklarından bıktık artık. Bu kurnazlığa gerek yok, bunu yapmayın, ayıptır. Bir belediye başkanını sabah 6'da evinden alıp götürmenin hukuka aykırı olduğunu herkes bilir. Belediye başkanı zaten saat 9'da mesaisine gidecek ama yok algı yaratacaklar. Bunu ancak milletten uzaklaşan akıl yapar. Milletin zengin olduğunu zanneden akıl yapar. Millet yoksul. Yoksulluğu algı ile gizlemeye çalışıyorlar."