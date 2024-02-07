Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Bandırmaspor deplasmanda oynadığı Galatasaray’a 4-2’lik skorla kaybetti ve elendi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Zor olduğunu biliyorduk. Türkiye Kupası’nda bazen sürpriz olabiliyordu. Galatasaray’ın gücünü biliyorduk. Bir hayalimizi gerçekleştirmek için sahaya çıktık. 1-0’dan sonraki bölümde beraberliği yakalayabilirdik. Şunu söylemek istiyorum. 1. Lig’de VAR var. Ligdeki maçta puan kaybettik, bu pozisyonlardan daha penaltıydı. Asla Galatasaray’ın galibiyetine söz etmek istemiyorum. Çünkü yine Galatasaray turu geçerdi. VAR’daki standardın oluşmasını istiyorum. Hassas bir nokta, puanlar kaybediliyor. 3-0’a geldikten sonra sahada reaksiyon vermeye devam ettik. 3-1’i yakaladıktan sonra yaptığımız değişiklerle sürekli maça ortak olmaya çalıştık. 3-2’den sonra da bunu devam ettirdik. Oyuncularımızı tebrik ettim. İyi bir mücadele ettiler. Sisteme bağlı kaldılar. Bu maç geride kaldı. Bizim için önemli olan Süper Lig hedefine sezon sonunda ulaşmak. Bandırmaspor’u bu maçta iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum. Hafta sonu oynayacağımız maça odaklanmamız gerekiyor. Bazen oyunları kaybedebilirsiniz ama sahadaki performansın geleceğe hazırlar. Biz de sistem ve plan üzerinden çalışmalara devam ettiriyoruz" diye konuştu.

