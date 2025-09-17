49 yaşındaki Karayağız, 1 Aralık 1997’de Tunceli’de çavuş olarak görev yaparken bölücü terör örgütüne karşı yürütülen operasyon sırasında hastalandı. Tedavisinin ardından hakkında kesin işlem raporu düzenlenerek birliği tarafından terhis edilen Karayağız, askerlikten muaf sayılmasına rağmen yıllarca gazilik haklarından yararlanamadı.

Yaklaşık bir yıl önce Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı’ya başvuran Karayağız, açılan dava ile hakkını aradı. Dernek Başkanı Kumartaşlı, “Avukatımız Serpil Öztürk ile yürüttüğümüz hukuk mücadelesi sonucunda Eşref Karayağız’ın gazi unvanı almasını sağladık. Bu süreç, sabır ve kararlılıkla yürütüldü” dedi.