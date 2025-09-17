Site Camii çevresinde esnaflık yapan Başar, mesleğe çocuk yaşta çırak olarak başladığını, o günden bu yana geçimini bu işten sağladığını belirtti. Yaz aylarında işlerin sakin geçtiğini ifade eden Başar, “Okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerden gelen talepler işimizi canlandırıyor. Yazın herkes terlik giydiği için işlerimiz düşüyor” dedi.

Pahalı ayakkabıları tamir ederek yeni gibi yapabildiğini söyleyen Başar, “500 liraya alınan ayakkabıları tamirle ilk günkü haline getiriyorum. Orta gelirli vatandaş genelde yenisini alıyor ama bilinçli olan tamir ettiriyor” ifadelerini kullandı.

Ayakkabı seçiminde dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Başar, “Kaliteli ayakkabının iç astarı deri olmalı. Bez astar koku yapar, deri koku yapmaz. Gençler daha çok spor ayakkabı tercih ediyor ama deri ayakkabı daha sağlıklı” dedi.

Mesleğin geleceğine dair endişelerini de dile getiren Başar, çırak yetişmediğini belirterek, “Gençler artık masa başı, saatleri belli işlerde çalışmak istiyor. Bu mesleğe ilgi gösteren yok, çocuklarım da istemedi” diye konuştu.