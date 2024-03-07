İhracatını miktar bazında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 38,4 artıran sektör, ihracat gelirlerini yüzde 15,5 artırarak Türkiye’nin bitkisel ürün ihracatı içindeki payını yüzde 48,2’ye taşıdı. Aylık hububat ihracatının 1,05 milyar dolar olduğu Şubat’ta, iller bazında İstanbul ve Gaziantep’in payı yüzde 51’i geçti. İhracat artış oranlarının çift hanelere ulaştığı bisküvi-pasta, buğday unu ile şeker ve şeker mamulleri bu dönemde en fazla ihracatı gerçekleştirilen ürünler oldu.

“Küresel durgunluk ortamında yüzde 15,5 artış yakaladık”

Dünyadaki ekonomik durgunluğun birçok sektörü olumsuz etkilediği bir ortamda yüzde 15,5 oranındaki ihracat artışının temel gıda ürünlerinin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu şunları söyledi:

“Hububat üretiminde dünya genelinde rekorlar yaşadığımız bir yılın sonunda, küresel fiyatlarda önemli bir gerileme yaşıyoruz. Ukrayna-Rusya çatışmasının başladığı dönemde yapılan yoğun stokların da fiyatlar üzerinde baskılayıcı olduğunu görüyoruz. Arz tarafında yoğun rekabetin olduğu bu tip dönemlerde bizim başardığımız gibi ihracat artışı sağlayabilmek ancak müşterilerimizdeki güven ve sadakatle sağlanabilir. Geçen ay Türkiye Gıda İhracatçıları çatısı altındaki ihracatçı birliklerimizle Dubai’de tanıtım çalışmaları yürütmüştük, bu ay Japonya’daki faaliyetlerimizle Uzak Doğu’ya açılım yapıyoruz.”

“350 bin ton girdi ayçiçek tohumu ve yağında bolluk getirdi”

Üretimin artarken küresel fiyatların gerilediği bu tip dönemlerin hammadde ithalatı konusunda da fırsatlar sağladığına dikkat çeken Tiryakioğlu şunları söyledi:

“Ayçiçek tohumu önceki yıllara göre daha bol. Çiftçilerimizin hasat sezonunda kuraklık, hastalık ile rekolte kaybı pek çok sorun yaşadığı düşünülürse, bu bolluk şu an bizim lehimize. Ticaret Bakanlığımız bu fırsatı zamanında tespit ederek yerinde bir önlem alarak ayçiçek tohumu ve ham ayçiçek yağında belirli bir kotaya kadar vergi indirimleri sağladı. Toplamda 350 bin tona yaklaşan bu girdi, gıda ihracatçısı işletmelere bolluk getirdi.”

“TAKE Projesi geçen yıl 110 bin çiftçimize katkı sağladı”

Tiryakioğlu üretimde sürdürülebilirliği sağlamanın üreticiyi korumada ve ülkenin kendine yeterliliğini sağlamadaki önemine de değinerek şunları ifade etti:

“Tarım ve Orman Bakanlığımızın işlenmeyen, nadasa bırakılan veya işlemeli tarıma uygun olmayan arazilere yönelik yürüttüğü Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinin Desteklenmesi (TAKE) Projesi, doğrudan hububat, bakliyat ve yağlı tohum sektörümüze katkı sağlamayı hedefliyor. Geçen yıl 110 bin çiftçimizin yararlandığı bu TAKE projesi sayesinde verimsiz durumdaki tarım arazileri, uygun münavebe planı ve ekim yöntemleriyle üretime uygun hale getiriliyor. Üretim ekosistemimizi güçlendiren bu tip kamu projeleri, ihracatçılar için kendimize cesur hedefler koyabilmemizi sağlıyor.”