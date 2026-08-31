Beşiktaş'ın Çek kanat oyuncusu Vaclav Cerny, Çorum FK karşısında attığı golle bu sezonki gol sayısını 3'e çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti. Siyah-beyazlıların skorer oyuncusu Vaclav Cerny, mücadelenin 9. dakikasında takımının ilk golünü kaydederek 1-0 öne geçirdi. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi elemelerinde de Hradec Kralove ağlarını 1 kez sarsan Cerny, ligin ilk haftasında da Eyüpspor ağlarını sarsmıştı. Böylece Cerny toplam gol sayısını 3'e çıkardı.

Müsabakaya 11'de başlayan 28 yaşındaki oyuncu, 71. dakikada yerini İlhan Fakılı'ya bıraktı.