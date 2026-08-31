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45+5. dakikada penaltıyı kullanan Mbaye Diagne'nın vuruşunda Onana penaltıyı kurtardı. Pozisyonu takip eden Sor, topu ağlara gönderdi: 1-1

45+2. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Dia Saba, sağ ayağıyla ortasını yaptı. Kale sahası yakınında bulunan Melih'ten seken top sonrası hakem Atilla Karaoğlan, Melih'in topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.

38. dakika hızlı gelişen Amed Sportif Faaliyetler atağında, Dia Saba'nın pasıyla topla buluşan Sor, sol kanattan içeriye kat etti. Sor'un şutunda, sağına uzanan kaleci Onana topu köşeden çıkardı.

25. dakika kaleci Onana, Trabzonspor yarı sahasında açılarak sağ kanatta bulunan Onuachu'ya doğru uzun bir top gönderdi. Seken top Ballet'nin önünde kaldı. Onana'nın henüz kalesine dönemediğini gören Ballet, orta sahadan kaleyi yoklarken meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

11. dakika Trabzonspor yarı alanında rakibinden topu kapan Fabinho, pasını Muçi'ye aktardı. Muçi'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Mohamed Salah, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu: 0-1

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik skorla tamamlandı.

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