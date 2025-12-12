Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte Antalya, Diyarbakır ve Kayseri’de kurulan yeni bölge idare mahkemelerinin görev alanları dikkate alınarak çok sayıda ilde vergi mahkemelerinin yetki sınırları yeniden belirlendi.
HSK Genel Kurulu’nun aldığı karar kapsamında illerin coğrafi konumları, iş yoğunlukları ve ulaşım durumları değerlendirilerek mevcut yargı çevrelerinde güncellemeye gidildi.
Birçok İlin Vergi Mahkemesi Görev Alanı Değişti
Karara göre:
-
Elazığ, Malatya Vergi Mahkemesi’nin yargı çevresinden çıkarıldı. Mahkemenin görev alanı yalnızca Malatya’nın mülki sınırları olarak belirlendi.
-
Muş, Van Vergi Mahkemesi’nin görev alanından çıkarıldı. Yeni düzenlemeyle Van Vergi Mahkemesi sadece Van, Bitlis ve Hakkari illerinde yetkili olacak.
-
Bingöl, Erzurum Vergi Mahkemesi’nin yargı çevresinden çıkarıldı. Erzurum Vergi Mahkemesi bundan böyle Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Gümüşhane, Iğdır, Kars ve Tunceli illerinde görev yapacak.
-
Yeni kurulan Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi doğrultusunda Diyarbakır Vergi Mahkemesi’nin yargı çevresi Diyarbakır, Bingöl, Elazığ ve Muş illerini kapsayacak şekilde yeniden oluşturuldu.
Yeni Düzenleme 2026’da Uygulanmaya Başlayacak
HSK’nın yargı çevrelerine ilişkin bu yeni düzenlemesi, 2 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Düzenlemenin, bölge idare mahkemelerinin iş yükünün dengelenmesi ve yargı süreçlerinin daha hızlı işlemesine katkı sağlaması bekleniyor.