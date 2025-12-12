Muş , Van Vergi Mahkemesi’nin görev alanından çıkarıldı. Yeni düzenlemeyle Van Vergi Mahkemesi sadece Van, Bitlis ve Hakkari illerinde yetkili olacak.

Bingöl, Erzurum Vergi Mahkemesi’nin yargı çevresinden çıkarıldı. Erzurum Vergi Mahkemesi bundan böyle Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Gümüşhane, Iğdır, Kars ve Tunceli illerinde görev yapacak.