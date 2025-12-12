Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Tarafsızlık Anıtı'na çelenk koyma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Barış ve Güven Forumuna katılmak üzere Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’a geldi. Erdoğan ve beraberindeki heyet, Aşkabat Uluslararası Havalimanı’nda Türkmenistan Başbakan Yardımcısı Mammethan Çakıyev, Türkiye’nin Aşkabat Büyükelçisi Ahmet Demirok ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar eşlik ediyor.

Program kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aşkabat’ta bulunan Tarafsızlık Anıtı’nda düzenlenen çelenk koyma törenine de katıldı. Türkiye ve Türkmenistan arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel konuların da ziyaret boyunca ele alınması bekleniyor.