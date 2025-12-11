Türkiye’nin ekonomik lokomotifi konumundaki megakent, 13 trilyon 10 milyar 693 milyon TL GSYH ile tüm iller arasında zirvede yer aldı.

Ankara ve İzmir ilk üçe girdi

İstanbul’u 4 trilyon 672 milyar 844 milyon TL ve yüzde 10,5 pay ile Ankara, 2 trilyon 562 milyar 758 milyon TL ve yüzde 5,7 pay ile İzmir takip etti. Listenin son sıralarında ise Gümüşhane (41,8 milyar TL), Ardahan (35,5 milyar TL) ve Bayburt (28,1 milyar TL) yer aldı.

2024’te GSYH’den en yüksek payı alan ilk beş il, Türkiye ekonomisinin yüzde 53’ünü oluşturdu.

Kişi başına gelirde İstanbul ilk sırada

2024 yılında kişi başına GSYH’de de lider yine İstanbul oldu. Megakent, 802 bin 669 TL kişi başına gelirle ilk sırada yer alırken; onu Kocaeli (788 bin 873 TL) ve Ankara (788 bin 859 TL) izledi.

Kişi başına gelirin en düşük olduğu iller ise Van (203 bin 49 TL), Ağrı (194 bin 660 TL) ve Şanlıurfa (188 bin 144 TL) olarak kaydedildi.

Sektörel GSYH paylarında İstanbul birçok alanda lider

GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, İstanbul tarım, ormancılık, balıkçılık ve diğer hizmet faaliyetleri dışındaki tüm ana sektörlerde ilk sırada yer aldı.

Şehir, 2024 yılında;

Bilgi ve iletişim faaliyetlerinin yüzde 64,0’ını ,

Finans ve sigorta faaliyetlerinin yüzde 59,3’ünü ,

Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetlerinin yüzde 39,0’ını ,

Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetlerinin yüzde 39,8’ini ,

İnşaat sektörünün yüzde 27,8’ini oluşturdu.

Tarımda Konya yüzde 5,6 pay ile lider olurken, “diğer hizmet faaliyetleri” kategorisinde Ankara yüzde 44,9 ile ilk sırada yer aldı.

İstanbul'un ekonomisinde hizmet sektörü başrolde

İstanbul’un toplam GSYH’si içinde en yüksek pay yüzde 33,9 ile ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri faaliyetlerinden geldi.

Bunu yüzde 15,1 ile sanayi, yüzde 7,2 ile mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri izledi.

46 il Türkiye ortalamasının üzerinde büyüdü

Zincirlenmiş hacim endeksi verilerine göre Türkiye GSYH’si 2024 yılında yüzde 3,3 büyüdü. Bu büyümeye 46 il, Türkiye ortalamasının üzerinde katkı verdi.

Büyümede ilk üç il:

En yüksek daralma ise:

Erzincan: %-7,9

Kırşehir: %-5,7

Bilecik: %-2,4

Büyümeye en yüksek katkı İstanbul’dan

GSYH büyümesine 2024 yılında en fazla katkı sağlayan il yüzde 0,62 ile İstanbul oldu.

İstanbul’u Ankara (%0,44) ve Hatay (%0,16) izledi.

En yüksek negatif katkı sağlayan iller arasında Erzincan, Kırşehir ve Adana yer aldı.