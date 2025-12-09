Gram altın güne 5.733 TL’den, ons altın ise 4.194 dolar seviyesinden giriş yaptı. Piyasada beklentilerin artmasıyla satış baskısı öne çıkarken fiyatlamalarda zayıf bir seyir dikkat çekiyor.

Piyasalarda “Beklentiyi Al, Gerçekleşince Sat” Etkisi

Uzmanlara göre Fed’in faiz indirimine dair beklentiler devam etse de altın fiyatlarında yukarı yönlü güçlü bir ivme oluşmuyor. Ekonomistler, yatırımcıların son günlerde “beklentiyi al, gerçekleşince sat” stratejisine yöneldiğini belirtiyor.

Ayrıca Fed Başkanı Jerome Powell’ın toplantı sonrası daha sert ve sıkılaştırıcı bir ton kullanabileceğine yönelik tahminler, ons altının yükselişini baskılayan temel unsurlar arasında yer alıyor.

9 Aralık 2025 Altın Fiyatlarında Son Durum

Sabah saatlerinden itibaren vatandaşların en çok araştırdığı başlıkların başında “Gram altın bugün ne kadar?”, “Çeyrek altın kaç TL?” ve “Ons altın fiyatı ne oldu?” soruları geliyor.

İşte 9 Aralık 2025 Salı itibarıyla güncel altın satış fiyatları:

Güncel Altın Satış Fiyatları

Gram altın: 5.738,82 TL

Çeyrek altın: 9.518,00 TL

Yarım altın: 19.035,00 TL

Cumhuriyet altını: 37.919,00 TL

Gremse altın: 95.099,35 TL

Ons altın: 4.192,97 dolar

Altında Yön Değişir mi?

Ekonomistler, Fed kararının ardından altın fiyatlarında kısa vadeli dalgalanmanın hızlanabileceğini belirtiyor. Faiz indirim beklentilerinin güçlenmesi hâlinde ons altının yeniden yukarı yönlü hareket edebileceği, ancak Powell’ın şahin bir tonda açıklama yapması durumunda düşüşlerin devam edebileceği ifade ediliyor.