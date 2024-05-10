Honda’nın yüksek donanım özellikleri ve konforlu sürüş performansı ile öne çıkan City modeline özel kampanyası başladı. Limitli sayıda City için geçerli olacak kampanya kapsamında 250 bin TL’ye kadar kredi kullanımında yüzde sıfır faiz oranı ile 12 ay taksit imkanı sunuluyor. 6 yıllık Honda garantisine sahip City modeli için nakit alımlarda ise 225 bin TL indirim seçeneğiyle 1 milyon 30 bin TL’lik satış fiyatı bulunuyor. City sahibi olmak isteyenler Honda showroomlarında geçerli olan kampanyadan faydalanabiliyor.