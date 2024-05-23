Geleceğin teknolojileri için çalışmalarına devam eden Honda, yazılım tanımlı araç (SDV) teknolojilerinin uzun vadeli ortak araştırma ve geliştirmesine yönelik olarak dünyanın en büyük bilişim teknolojisi şirketlerinden IBM ile mutabakat imzaladıklarını duyurdu. Honda ile IBM arasındaki anlaşma, işlemci performansı, enerji tüketimi ve tasarım karmaşıklığı ile ilgili yeni zorlukları araştırma ve bunlara çözüm geliştirmeyi amaçlıyor.

Dünyanın en üst düzey bilgi işlem ve enerji tasarrufuna sahip SDV'lerinin geliştirilmesi amaçlanıyor

2030 yılı ve sonrasında yapay zeka teknoloji uygulamalarının hızlanması ve SDV'lerin geliştirilmesiyle yeni fırsatlar yaratması bekleniyor. Honda ve IBM, SDV'lerin geleneksel ulaşım ürünlerine kıyasla yarı iletkenlerin tasarım karmaşıklığını, işlemci performansını ve ilgili enerji tüketimini önemli oranda artıracağını öngörüyor. Beklenen zorlukları çözmek ve rekabetçi SDV'ler geliştirmek üzere yeni nesil bilgi işlem teknolojilerinin bağımsız araştırma ve geliştirmeleri üzerine çalışılması kritik bir öneme sahip. Honda ve IBM, bu yaklaşımdan hareketle uzun vadeli ortak araştırma ve geliştirme fırsatlarını değerlendirecek. Mutabakat özellikle, enerji tüketimini azaltırken işlemci performansını önemli ölçüde iyileştirmek üzere beyinden ilham alan bilgi işlem ve yonga seti teknolojileri gibi özel yarı iletken teknolojilerinin ortak araştırma alanlarını kapsıyor. Donanım ve yazılımın birlikte optimizasyonu, yüksek performans ve hızlı pazarlama açısından önem kazanıyor. İki şirket de bu tür kazanımlar elde etmek ve gelecekteki SDV'ler için tasarım karmaşıklığını yönetmek üzere açık ve esnek yazılım çözümleri keşfetmeyi planlıyor. Ayrıca bu iş birliği sonucunda dünyanın en üst düzey bilgi işlem ve enerji tasarrufu performansına sahip SDV'leri gerçekleştirmeyi amaçlıyor.