Civic Sedan Executive+ donanımına özel olarak 300 bin TL’ye kadar kredilerde yüzde sıfır faiz oranı ile 12 ay taksit imkanı veya 185 bin TL’ye varan takas desteği sunuluyor. Honda HR-V e:HEV modellerinde de ekim ayı boyunca 200 bin TL kredi kullanımına yüzde sıfır faiz oranı ile 12 ay vade seçeneği veya 120 bin TL takas imkanı sağlanıyor.

Honda’nın konforu ve sürüş performansı segmentinde fark yaratan ve aynı zamanda en çok tercih edilen Civic Executive+ donanımına yönelik ekim ayına özel kampanyası başladı. Honda mühendisliği imzasını taşıyan zengin donanımı ile öne çıkan model, aynı zamanda sürüş performansı ve yakıt verimliliği ile kullanıcılara keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor. Ekim ayı boyunca devam eden kampanyaya göre, Honda Civic Sedan Executive+ donanımına özel 300 bin TL’ye kadar kredi kullanımında yüzde sıfır faiz oranı ile 12 ay taksit imkanı veya 185 bin TL takas desteği sunuluyor.

Honda Civic Sedan modelinin yanı sıra şık tasarımı, verimli motoru, konfor seviyesi ve güvenlik donanımlarıyla Honda’nın SUV segmentinde dikkat çeken hibrit HR-V e:HEV modelinde de ekim ayı kampanyası başladı. Avantajlı kampanya kapsamında, Honda hibrit ailesinin tasarımıyla öne çıkan HR-V e:HEV modeline özel 200 bin TL’ye kadar kredi kullanımında yüzde sıfır faiz oranı ile 12 ay vade seçeneği veya 120 bin TL takas imkanı sağlanıyor.