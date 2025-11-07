En büyük pay toptan ve perakende ticaret sektörünün

TÜİK’in araştırmasına göre, hizmet-ticaret sektöründe nihai enerji tüketiminde en büyük payı yüzde 28,9 ile “toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı” sektörü aldı.

Bu sektörü yüzde 22,0 ile kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik, yüzde 15,0 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektörleri takip etti.

Elektrik en çok tüketilen enerji kaynağı oldu

2024 yılında hizmet-ticaret sektöründe en çok tüketilen enerji kaynağı elektrik oldu.

Toplam tüketim içerisinde elektrik 286 bin 867 terajul ile yüzde 57,2 paya sahip olurken, bunu doğal gaz yüzde 33,8 ve petrol ürünleri yüzde 4,7 oranıyla izledi.

Alt sektörler bazında bakıldığında, toptan ve perakende ticaret sektöründe tüketilen enerjinin yüzde 75,7’si elektrik, yüzde 14,8’i doğal gaz ve yüzde 4,8’i petrol ürünleri olarak kayıtlara geçti.

Veri merkezlerinin elektrik tüketimi 645 GWh oldu

Araştırma sonuçlarına göre, veri merkezlerinde 2024 yılında tüketilen elektrik miktarı 645 GWh olarak gerçekleşti. Bu rakam, dijitalleşme ve bilgi teknolojilerine yönelik artan enerji talebini bir kez daha ortaya koydu.

Enerji verimliliği önem kazanıyor

Hizmet ve ticaret sektörleri, Türkiye’nin toplam enerji tüketimi içinde önemli bir paya sahip olmaya devam ediyor. Uzmanlar, bu sektörlerde enerji verimliliği yatırımlarının ve yenilenebilir enerji kullanımının artırılmasının karbon emisyonlarını azaltma açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.