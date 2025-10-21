“S” Harfi Sahte İş Yerini Gösteriyor

SGK’dan yapılan açıklamaya göre, e-Devlet üzerinden görüntülenebilen hizmet dökümünde “S” harfi bulunan iş yerleri, “sahte iş yeri” olarak izleniyor. Bu iş yerlerinde gösterilen sigortalılıklar emeklilik hesabında geçerli sayılmayabiliyor.

Kurum, yapılan denetimler sonucunda sahte sigortalılık tespit edilirse, emekli maaşlarının iptal edileceğini, geçmişte ödenen maaşların ve faydalanılan hakların faizleriyle birlikte geri talep edileceğini duyurdu.

Vatandaşlar e-Devlet Üzerinden Kontrol Edebilir

SGK, vatandaşlara e-Devlet platformu üzerinden “SGK Hizmet Dökümü” sayfasına girerek sigorta kayıtlarını düzenli olarak kontrol etmeleri gerektiğini hatırlattı.

Kayıtlarında “S”, “Ş” veya “K” harfleri bulunan sigortalıların dikkatli olması ve gerekirse SGK müdürlüklerine başvurması öneriliyor.

Harflerin Anlamları Ne?

SGK hizmet dökümünde yer alan bazı harflerin anlamları şöyle:

"S" harfi: Sahte iş yeri

“Ş” harfi: Şüpheli iş yeri

“K” harfi: Kontrollü iş yeri

Bu iş yerlerinde yapılan sigorta bildirimleri, kurumun denetim ve incelemeleri tamamlanıncaya kadar geçici statüde değerlendiriliyor.

Emeklilik Hakkı Tehlikede mi?

Uzmanlar, sahte sigortalılık nedeniyle hem işverenlerin hem de çalışanların ciddi yaptırımlarla karşılaşabileceğini vurguluyor.

Emekli olduktan sonra dahi sahte sigortalılık tespit edilirse, emeklilik iptali ve geri ödeme zorunluluğu gündeme geliyor.