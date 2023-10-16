HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ PERAKENDESİ %86 BÜYÜDÜ:

“BÜYÜME YOLCULUĞUNDA ALIŞVERİŞÇİYİ ANLAMAK ÖNEMLİ”

Türkiye’de sigara ve alkol hariç FMCG (Hızlı Tüketim Ürünleri) perakendesinin 2023 yılının ilk 8 ayında %86 büyüme kaydettiğini paylaşan lider global bilgi hizmetleri şirketi NielsenIQ, FMCG’de büyümenin devamlılığı için sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekti. NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü, Orta Doğu ve Afrika Analitik Lideri Didem Şekerel Erdoğan, yakın gelecekte başarının anahtarı olarak, markaların ve perakendecilerin veri analitiği ve perakende medyası vasıtasıyla alışverişçilerini daha iyi anlamalarının ve aksiyon almalarının önem taşıdığını vurguladı.

Hacimsel daralma yaşayan dünya ve Avrupa FMCG pazarında, Türkiye’nin pozitif hacim performansıyla diğer ülkelerden güçlü biçimde ayrıştığını vurgulayan NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü, Orta Doğu ve Afrika Analitik Lideri Didem Şekerel Erdoğan, Türkiye’de bu büyümeyi öne çeken kategorileri anlamanın kritik olduğunu belirtti.

Türkiye’de Ev Temizlik, Kişisel Bakım, Atıştırmalık ve İçecek Grupları Yükselişte…

Şekerel Erdoğan, “Türkiye’de FMCG büyümesine baktığımızda Kişisel Bakım, Ev Temizlik ve gıda kategorisi altında özellikle atıştırmalık ve içecek gruplarının güçlü hacim ve ciro performansıyla büyümeyi öne taşıdıklarını görmekteyiz.” diye konuştu. Şekerel Erdoğan 2023'ün ilk 8 ayında yüksek büyüme performansıyla ciro payını en çok arttıran ilk 3 kategorinin Gazlı İçecekler, Çerez ve Kuruyemiş olduğunu paylaştı.

E-Ticarette Yılın İlk 8 Ayında %131’lik Bir Ciro Büyümesi Gerçekleşti…

E-ticaret gerçekleşmelerini paylaşan NielsenIQ Türkiye Perakende Hizmetleri Direktörü Serhat Sükan ise E-Ticaretin yılın ilk 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %131 oranında bir ciro büyümesi kaydettiğini vurguladı. Sükan, Kişisel Bakım, Ev Bakım, Yiyecek ve İçecek gruplarında E-Ticaret performansının özellikle yüksek olduğunu; bu kategorilerde FMCG E-Ticaret paylarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yükseliş kaydettiğinin altını çizdi.

Değişen Dünyada Dönüşen Tüketici Trendleri

Dünya genelinde değişen ekonomik görünümün ve bozulan fiyat istikrarının bunun tüketiciye yansımaları olduğuna değinen Didem Şekerel Erdoğan, üretici ve perakendecilerin yakın dönemde odaklanması gereken 5 yeni küresel trend olarak Uzun Vadeli Enflasyon, Artan Tüketici İyimserliği, Hesaplı Harcama Dönemi, Marka Sadakatinde Düşüş ve Hacimsel Büyüme Baskısını detaylarıyla paylaştı.

FMCG fiyat artışlarının geçen yıl olduğu gibi bu yıl da küresel boyutta devam ettiğini paylaşan Serhat Sükan, hem global hem de Türk tüketicisinin ekonomik bir durgunluk içinde yaşamakta olduklarını düşündüklerini paylaştı.

Ekonomik koşulların, kısıtlı hane gelirlerini yönetmek için tüketicileri önlem almaya sevk ettiğini paylaşan Didem Şekerel Erdoğan, hane gelirini yönetmek için ilk 3 sırada alınan aksiyonların “gereksiz harcamaları kesmek”, “belirli bir bütçeye bağlı kalmak” ve “en düşük fiyatlı ürünü almak” şeklinde olduğunu söyledi.

Harcamaları yönetmek başlığında alışverişçilerin ev dışı tüketimi azalttıklarını vurgulayan Didem Şekerel Erdoğan, özellikle “Ev dışında yemek, ev dışı eğlence, giyim ve dışarıdan yemek siparişi” kalemlerinde, tüketicilerin daha az harcama eğiliminde olduklarına dikkat çekti. Buna karşılık özellikle taze gıda, taze et ve süt ürünlerinde daha fazla harcama eğilimi olduğunu ve alışverişçilerin ev içi tüketime yöneldiğini vurguladı.

“Sadık alışverişçiyi ödüllendirmek önemli”

Alışverişçilerin perakendeci tercihlerinde etkin olan faktörleri de sıralayan Şekerel Erdoğan, “2023 yılında sadık alışverişçiye yönelik ödül programlarının olması, alışverişçilerin perakendeci tercihinde en etkili faktör oldu” diye konuştu.

Gelecek sürdürülebilirlikte...

Yakın geleceğe ilişkin tüketici endişelerinin neler olduğuyla devam eden Serhat Sükan, “Değişen ekonomik koşullarla birlikte artan gıda fiyatları ve ekonomik durgunluk gibi endişelerin ilk sıralarda yer aldığını görmekteyiz. Ancak daha önce alt sıralarda yer alan bir faktör var ki, bugün bu listede 5 sırada. Bu da küresel iklim değişikliği başlığı” diye konuştu. Sükan, artan gıda fiyatlarını da etkileyen bir başlık olarak küresel iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik başlıklarının tüketici ajandasında önemli bir yeri olduğunun altını çizdi.

Sürdürülebilirliğin alışverişçilerin çoğu için çok önemli bir konu olduğunu paylaşan Serhat Sükan, geçmiş 2 yıla bakıldığında bu önemin daha da arttığını paylaştı. Sükan “Global ölçekte yaptığımız bir araştırma, çevre dostu/sürdürülebilir bir ürün portföyü olmasının, alışverişçilerin marka seçimini etkileyen başlıca faktörler arasına girdiğini göstermekte” diye konuştu.

Gıda başlığı altında tarımsal ürünlerin ve özellikle de buğday kaynaklı ürünlerin önemine değinen Didem Şekerel Erdoğan, “Gıdadaki büyüme trendinin aslında yeni/kısa vadeli bir trend olmadığını görmekteyiz. 2015 yılından bu yana bileşik yıllık büyüme rakamlarına (CAGR) bakacak olursak, gıda kategorisinin %28,5, gıda altında tarım ürünlerinin %28,7, buğday ürünlerinin ise %35 büyüdüklerini görmekteyiz. Bu bize tarımsal üretimin önemini göstermekte.” dedi.

Büyüme yolculuğunda en önemli unsurlar

Ekonomik koşullar ve tüketici trendlerini göz önünde bulundurarak, yakın gelecekte büyüme yolculuğuna şekil verecek unsurları paylaşan Didem Şekerel Erdoğan, Öngörüye Dayalı Veri Analitiği, Akıllı Mağaza İçi Uygulamaları, Yenilik, Perakende Medyası ve Sürdürülebilirlik başlıklarının en önemli unsurlar olarak öne çıktıklarını belirtti.

Didem Şekerel Erdoğan, “Markaların ve perakendecilerin özellikle yapay zeka destekli promosyon kararları almaları ve maksimum kar optimizasyonu için veri analitiği kullanmaları çok önemli. Yine, gelişen bir alan olarak perakende medyasını görmekteyiz. Burada da yeni ve etkin medya platformlarıyla birlikte, alışverişçiye yönelik kişiselleştirmiş sadakat ve ödül programlarının oluşturulması rekabette çok önemli bir belirleyen. Bununla birlikte, özellikle anlık alışveriş kategorilerinde alışverişçiyi doğru anda yakalamak çok önemli; bu nedenle mağaza içi akıllı uygulamaların önemine değinmek istiyorum. Yenilik ve sürdürülebilirlik başlıkları ise her zaman altını çizdiğimiz çok kritik başlıklar. Bu 5 başlıkta alınacak doğru aksiyonlar, oyuncuların yakın dönemde rekabetteki konumları üzerinde belirleyici olacak.” diyerek sözlerini sonlandırdı.