İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, bugün düzenlediği basın toplantısında Lübnan’da ateşkes konusunda ilerlemeler kaydedildiğini duyurdu. İsrailli Bakan Sa’ar, “İlerleme var. Asıl zorluk, üzerinde mutabık kalınan hususları uygulamak olacaktır” dedi. İsrailli Bakan Sa'ar’ın açıklamasına Hizbullah tarafından yanıt gecikmedi. Hizbullah Medya Ofisi Başkanı Muhammed Afif, ateştes teklifi almadıklarını söyledi. Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta basın toplantısı düzenleyen Afif, “Şuana kadar ne Lübnan’a ne de bize herhangi bir teklif ulaşmış değil. Hala nabız yoklama, ilk fikirleri sunma ve proaktif tartışmalar aşamasında olduğumuza ve inanıyorum. Ancak şu ana kadar henüz gerçek bir şey yok” dedi.

