Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 40 yılın ardından başbakanlık düzeyinde Yunanistan’ın başkenti Atina’ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirdi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya gelen Modi, düzenlenen ortak basın toplantısında görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Modi, “Savunma ve güvenlik sektöründe askeri bağlarımızı ve savunma sanayimizi güçlendirme konusunda mutabakata vardık. İki ülke ayrıca 2030 yılına kadar ikili ticareti ikiye katlamayı hedefleyecek. Savunma ve güvenlik sektörlerinin yanı sıra altyapı, tarım, eğitim ve teknoloji alanlarında ikili ilişkileri güçlendirmeye karar verdik” dedi. İki ülkenin tarımsal üretimle ilgili olarak araştırma, hayvan yetiştirme ve hayvansal ürünlerde işbirliğine de olanak sağlayacak bir anlaşma imzaladığını söyleyen Modi, Yunanistan'ın da vasıflı kişilerin göçünü kolaylaştırmak istediğini, bu nedenle hareketlilik ve göç konusunda yakında bir anlaşma imzalayacaklarını açıkladı. Modi, iki ülkenin 2030 yılına kadar ticareti ikiye katlamayı hedeflediklerini söyledi.



Hindistan-Yunanistan ilişkileri gelişiyor

Miçotakis, ise görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Hindistan ile Yunanistan arasındaki ticaretin 2022'de 1,32 milyar euro seviyesinde çıktığını ifade etti. Turizm, ilaç ve teknoloji sektörlerinde ekonomik işbirliğine dikkat çeken Miçotakis, Yunanistan ile Hindistan arasında doğrudan uçuşların olmasının büyük önem taşıdığını aktardı.