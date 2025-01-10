Yeni Sezon Jürisi

O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda jüri koltuğunda oturacak isimler:

Beyazıt Öztürk : Yarışmanın esprili ve renkli jüri üyesi Beyaz, enerjisiyle yeni sezonda da jüri koltuğunda yerini alıyor.

: Yarışmanın esprili ve renkli jüri üyesi Beyaz, enerjisiyle yeni sezonda da jüri koltuğunda yerini alıyor. Hadise : Hem sesiyle hem de yorumlarıyla dikkat çeken Hadise, jüri üyeliğinde iddialı performansını sürdürüyor.

: Hem sesiyle hem de yorumlarıyla dikkat çeken Hadise, jüri üyeliğinde iddialı performansını sürdürüyor. Gökhan Özoğuz : Rock müziğin sevilen ismi Gökhan, enerjik tavırları ve samimi yorumlarıyla tekrar jüri koltuğunda.

: Rock müziğin sevilen ismi Gökhan, enerjik tavırları ve samimi yorumlarıyla tekrar jüri koltuğunda. Melike Şahin: Bu sezonun sürpriz ismi Melike Şahin, güçlü sesi ve müzik dünyasındaki başarısıyla jüriye taze bir soluk getiriyor.

Merakla Beklenen Yeni Sezon

O Ses Türkiye, bu sezon da hem yarışmacıları hem de jüri üyeleri arasındaki eğlenceli diyaloglarla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Yeni seslerin keşfedileceği ve büyük bir müzik şöleninin yaşanacağı yarışma, kısa süre içinde ekranlarda olacak.

O Ses Türkiye'nin yeni jüri kadrosuyla müzikseverlere sunacağı unutulmaz anlar için geri sayım başladı!