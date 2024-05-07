Enflasyon ve zam yağmuru altında maaşları eriyen emekliler için kritik bir uyarı geldi. Çalışma hayatı uzmanı ve Yeni Asır yazarı Faruk Erdem, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde bayram ikramiyesi hayali kuran her emeklinin bayram ikramiyesi alamayacağını yazdı.

Faruk Erdem yazısında yeni emekli olacaklar için kritik tarih yer aldı. Buna göre, emeklilik başvurusunu 31 Mayıs’a kadar yapmayı hesaplamayı başlatmayanlar Kurban Bayramı’nda ikramiye alamayacak.

Mayıs ayında emeklilik başvurusu yapanların maaş hesabı 1 Haziran itibariyle başlayacak. Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödemelerinin 10-14 Haziran tarihleri arasında yapılması bekleniyor. Bu yüzden bayram ikramiyesi alacak emeklilerin 1 Haziran ve öncesinde maaşı hak etmiş olmaları gerekiyor. Haziran ve öncesinde emekli maaşı hak edenlere bayram ikramiyesi ödenecek.

Faruk Erdem’in yazısının devamında şu ifadeler yer aldı:

"Yeni emeklilik müracaatında bulunacak sigortalılar ve EYT'liler için 1 Haziran ve öncesinde maaş hesabı başlamışsa kendilerine toplu ödeme daha sonra da yapılsa bile ikramiye hak edilmiş oluyor. Bu yüzden eğer emeklilik şartlarınız oluşmuşsa mutlaka bu ay sonuna kadar yani 31 Mayıs gece 24.00'e kadar emeklilik başvurunuzu mutlaka yapmalısınız. Böylece 1 Haziran'dan itibaren emekli aylığınız hesaplanmaya başlayacak ve Kurban bayramı ikramiyesi hak edilecek."