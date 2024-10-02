Ankara Ticaret Odası, üyelerinin ihracatını geliştirmeye ve Başkent'in ihracat ve e-ihracat gelirlerini artırmaya yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. ATO'nun ATO İDEA koordinatörlüğünde Türkiye'nin önde gelen e-ticaret ve e-ihracat platformlarından Trendyol iş birliğiyle gerçekleştirdiği “Trendyol Mikro İhracat Bilgilendirme Toplantısı” ATO Meclis Salonu'nda yapıldı. Toplantının açılış konuşmalarını ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ile Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Bülent Tuncer, Trendyol Satış ve İş Geliştirme Müdürü Özkan Çokaygil ve ATO İDEA Genel Müdürü Gaye Yardımcı yaptı.



ATO Başkanı Baran yaptığı konuşmada, pandemi ile birlikte e-ticaretin tüm dünyada hızlı gelişme seyrine girdiğini belirterek, Türkiye'de de e-ticaret ve e-ihracat yapan firma sayısının arttığına dikkati çekti. Ankara Ticaret Odası olarak üyelerinin ticari hayatta yaşanan bu gelişime uyum sağlamasına yönelik e-ticaret ve e- ihracat seferberliği başlattıklarını kaydeden Baran, yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Dünya ticaretinde dijitalleşmeyle birlikte yaşanan bu gelişmelerin e-ihracat gelirlerine yansıdığını belirten Baran, “Bir sektör sanki yeniden doğdu. 2023 yılında ülkemizde e-ihracat geliri 5 milyar doların üzerinde gerçekleşti. Dünyada trilyonlarca dolarlık e-ticaret pazarı mevcut. İhracatta ve e-ihracattaki başarı, dünya ticaretinden daha çok pay almak anlamına geliyor” dedi.

Baran, bu toplantı ile de daha önce hiç ihracat yapmamış ATO üyelerini mikro düzeyde dahi olsa ihracatçı haline getirmek istediklerini belirterek, “Mikro ihracat yapan üye sayımızı artırarak, hem ülkemizin hem de Başkentimizin ihracatına makro düzeyde katkı sağlamak istiyoruz” diye konuştu.



“Her beş alışverişten biri e-ticaretten”

E-ticaretin ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayabilecek bir alan olduğunu dile getiren Baran, ihracatın ve e-ihracatın artmasının aynı zamanda üretimin, yatırımın ve istihdamın artması anlamına geldiğini kaydetti. Baran, “E-İhracat ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayacak bir alan. Türkiye'de e-ticaret 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 115 artışla 1.85 trilyon TL'lik bir iş hacmiyle 5,8 milyar adet siparişe ulaştı. Ülkemizdeki her beş alışverişten biri e-ticaret üzerinden yapılır hale gelerek yaklaşık yüzde yirmilere varan bir hacme ulaştı” dedi.



"Yeniliklere uyum sağlamak gerekiyor"

Dijitalleşmede yaşanan değişim ve dönüşümün takip edilerek, ticari faaliyetlere yansıtılması gerektiğini ifade eden Baran, “Bugünün dünyasında teknolojik gelişmeleri takip etmeden, yenilikleri işimize katmadan başarıyı beklemek mümkün değil. Günün şartlarında ne iş yaparsak yapalım fark oluşturmamız lazım. Yaptığımız her işte gelişmek, büyümek, kazançlı olmak istiyorsak yeniliklere uyum sağlamamız gerekiyor” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Trendyol İhracat, Satış ve İş Geliştirme Müdürü Gökhan Kurtuluş tarafından e-ticaret ve e-ihracat konulu bir sunum gerçekleştirildi. Toplantı, Trendyol İhracat Satış ve İş Geliştirme Müdürü Gökhan Kurtuluş, Bölge Satış ve İş Geliştirme Yöneticileri Mutlu Çevik ve İlkcan Soluk'un ATO üyeleriyle birebir görüşerek, mikro ihracat konusunda detaylı bilgiler aktarması ile devam etti.