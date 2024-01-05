Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ilan ettiği 2023 yılı enflasyon verileriyle birlikte 2024 memur ve memur emeklisi ile SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı belli oldu.

Aralık enflasyonunun yüzde 2,93 civarında gerçekleşmesiyle, memur ve emeklisinin enflasyon farkı alacağı ve yüzde 15’lik toplu sözleşme zammı ile birlikte alacağı kümülatif zam yüzde 49,25'e ulaştı.

Milletvekilli maaşı 91 bin TL'den 136 bin TL'ye yükseldi.

Emekli milletvekili maaşları ise 65 bin TL'den 97 bin TL'ye yükseldi.

Böylece hem emekli hem milletvekili olanların maaşları 233 bin TL'ye ulaştı. TBMM'deki 600 milletvekilinin yaklaşık 300'ünün emekli milletvekili maaşı aldığı ortaya çıkmıştı.