Sosyal sorumluluk anlayışıyla çalışmalarını sürdüren ve Türkiye'nin her bir noktasında yer alan acenteleriyle müşterilerine sigortadan kaskoya birçok ürün ile kusursuz hizmet sunan HDI Sigorta; 2024 yılı içerisinde kıdem yılını dolduran ve dolduracak olan acenteleri adına Türk Eğitim Vakfı (TEV) HDI Sigorta Burs Fonu’na gençlerin eğitimine destek olmak adına katkıda bulundu.

Staj imkanı da sunacak

Geçtiğimiz yıl üniversitelerin Sigortacılık ve Aktüerya bölümlerinde eğitim gören öğrencilere burs desteğinde bulunan HDI Sigorta, bu yıl kıdem yılına ulaşan 600 acentesi adına öğrencilere hem burs hem de yabancı dil ve staj desteği sundu HDI Sigorta böylece gençlerin eğitimine katkıda bulunarak acentelerine ömür boyu gurur duyacakları bir hediye verdi. Destek kapsamında önce öğrencilerin burs maliyetini karşılayacak olan HDI Sigorta aynı zamanda TEV ile birlikte hareket ederek bursiyerlerin zorunlu stajları için de şirket içerisinde imkan yaratacak. HDI Sigorta ayrıca İngilizce dil desteği alan öğrencilere mezun olduklarında işe alım süreçlerinde öncelik sağlayacak.