Koç’un rozetini bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan takarken, bu ayrılıkla birlikte CHP’den istifa eden belediye başkanı sayısı 18’e ulaştı.

Ankara kulislerini uzun süredir meşgul eden iddia gerçeğe dönüştü ve Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ettiğini duyurdu. İstifasının hemen ardından AK Parti’ye katılan Koç’un parti rozeti, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bizzat takıldı. Levent Koç’un bu hamlesiyle birlikte, son dönemde CHP’den ayrılan belediye başkanı sayısı 18’e yükselmiş oldu.

Görüşme Trafiği Dikkat Çekmişti

Geçtiğimiz günlerde Ankara’da CHP’li 4 ilçe belediye başkanının AK Parti’ye geçeceği iddiaları siyaset gündemine bomba gibi düşmüştü. Bu isimler arasında yer alan Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, iki gün önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya gelmiş, hemen ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret ederek birlikte fotoğraf vermişti. Bu yoğun bürokrasi ve siyaset trafiği, geçişin ilk sinyalleri olarak yorumlanmıştı. Ayrıca Koç'un, geçiş öncesinde ilçedeki Mansur Yavaş pankartlarını kaldırttığı da iddialar arasında yer aldı.

Kulisteki Diğer İsimler İddiaları Yalanlamıştı

Siyaset kulislerinde Haymana’nın yanı sıra Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç ve Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör’ün de istifa edeceği ileri sürülmüştü. Ancak Kalecik Belediye Başkanı Karakoç ve Nallıhan Belediye Başkanı Güngör, söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanlayarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yanında durmaya devam edeceklerini açıklamışlardı.

Haymana’daki bu nöbet değişimiyle birlikte Ankara yerel yönetim haritasında dengeler yeniden şekillenirken, gözler CHP genel merkezinden ve Ankara Büyükşehir cephesinden gelecek ilk açıklamalara çevrildi.