İptal kararının, ilgili valilikler tarafından etkinlik izni verilmemesi nedeniyle alındığı bildirildi.

Cepkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Anadolu turumuzun Kayseri ve Diyarbakır ayağı, bölge mülki amirleri tarafından etkinlik izni verilmemesi sebebiyle listeden çıkarıldı. Zaten bu süreçte bilinçli olarak biletleri açmadığımız için sıkıntı yok. Ama en önemlisi, artık kıymeti olmayan kalp kırıklarını neyleyeceğimizi bilemedim" ifadelerini kullandı.

Sanatçının hayranları, iptal haberinin ardından sosyal medyada duydukları üzüntüyü dile getirirken, turnenin diğer durakları için bilet satışlarının devam ettiği belirtildi.