Anadolu Yakası’nın en köklü, en dinamik ve en değerli lokasyonlarından biri olan Kadıköy’ün kalbinde, Fikirtepe’de yükselen Medyan Kadıköy, ‘’Tam Ortasında” mottosuyla Obaköy–Haldız Adi Ortaklığı t arafından hayata geçiriliyor. Ayrıcalıklı sosyal alanları ve her detayı özenle planlanmış yaşam kurgusuyla İstanbul’un yeni cazibe merkezi olmaya hazırlanıyor. 2026 yılının 3. çeyreğinde teslim edilmesi planlanan Medyan Kadıköy’de projeye özel 1,99 faiz oranı ve ayrıca Şirket tarafından avantajlı ödeme seçenekleri sunuluyor.

Zamanın en büyük değer haline geldiği günümüzde Medyan Kadıköy'ün eşsiz lokasyonu, onu sıradan bir konut projesi olmaktan çıkarıyor. Avrasya Tüneli’ne 7 dakika, Marmaray’a 6 dakika, Metrobüs ve Metro’ya ise sadece 3 dakika mesafede yer alan proje, hayatı kolaylaştıran konumu sayesinde trafikte harcadığınız her dakikanın size kalmasını sağlıyor.

Yenilikçi Mimari, Sürdürülebilir Konfor

Medyan Kadıköy, çağdaş mimarisi ve insan odaklı tasarımı ile de fark yaratıyor. Dış cepheden iç mekâna kadar tüm detayların incelikle tasarlandığı Medyan Kadıköy’de her ihtiyaca ve her hayale uygun 1+1’den 4+1'e kadar uzanan farklı planlara sahip daire seçenekleri bulunuyor. Günlük yaşamın tüm gereksinimlerini karşılayacak şekilde optimize edilerek estetik ve işlevselliğin ön planda tutulduğu projede, her bir metrekare özenle seçilmiş ürünler ve prestijli markalarla donatılıyor, daire tipine göre bir veya iki araçlık kapalı otopark imkânı bulunuyor.

Doğaya Uyumlu, Yaşama Değer Katan Alanlar

Toplam 10 bin m²’lik ortak yeşil alanı ve zengin sosyal donatılarıyla dikkat çeken Medyan Kadıköy hem çevreye hem insana saygılı bir anlayışla tasarlandı. Geniş yeşil alanlar, Medyan Kadıköy sakinlerini stresten arındırılmış bir hayata davet ediyor. 2 açık, 2 kapalı yüzme havuzu, sauna, buhar odası, fitness salonu, kafe ve restoranları ile Medyan Kadıköy her yaştan insana unutulmaz bir yaşam deneyimi sunuyor.

Yapımı planlanan Prestij Caddesi’nin hemen başında yer alan proje, bünyesinde bulunan özel mağazaları, kafe ve restoranları sayesinde dünyaca ünlü markaları da sakinlerinin ayağına getiriyor.

Her günü tatile dönüştürmek için tasarlanan Medyan Kadıköy, çocuk havuzu, kapalı oyun salonu, açık hava oyun parkları ile miniklerin fiziksel ve sosyal gelişimini destekleyen, onlara özgürce koşup oynayabilecekleri, ebeveynlerin içinin rahat, çocukların yüzlerinin ise hep güldüğü bir dünya vaat ediyor.

Benzersiz Lokasyon: Her Yere Yakın, Her Şeyin Merkezinde

Kadıköy’ün köklü geçmişinden aldığı ilhamı çağdaş şehircilik vizyonuyla birleştiren proje, Bağdat Caddesi, Moda, Üsküdar ve Ataşehir’e birkaç dakikalık mesafesi sayesinde hem yaşamak hem de yatırım yapmak isteyenler için benzersiz bir fırsat sunuyor. Modern mimarisi, kapsamlı sosyal donatıları ve yüksek yaşam standardıyla Fikirtepe’nin dönüşümünde yeni bir referans noktası olan Medyan Kadıköy, İstanbul’un merkezinde benzersiz bir yaşam kültürünün kapılarını aralıyor.

Selim Kardil: “Amacımız, müşterilerimize yalnızca bir ev değil, hayallerindeki yaşamı sunmak”

Medyan Kadıköy’ün yalnızca bir konut projesi değil; kentin dönüşümüne, insanın yaşam biçimine ve geleceğin şehir anlayışına yön veren bir vizyonun ifadesi olduğunu kaydeden Haldız Grup Genel Müdürü Selim Kardil, projeye ilişkin şunları söyledi: