Garanti BBVA, 1954 yılından bu yana dünyanın en iyi tasarımlarını ödüllendiren uluslararası yarışma iF Design Awards’ta, “yenilenen Garanti BBVA Mobil uygulama” projesiyle Marka ve İletişim Tasarımı kategorisinde, “Pulse App” projesiyle de Kullanıcı Deneyimi Tasarımı kategorisinde iki ödüle birden layık görüldü.

Ayrıca banka, “Garanti BBVA Mobil / Evim, Aracım, Seyahatim” projesiyle de A’ Design Award’da bir ödülün sahibi oldu. Projeler; tasarım kalitesi, kullanıcı deneyimi ve yenilikçi yaklaşımlar kapsamında, alanının önde gelen uzmanlarından oluşan jüri ile değerlendirildi.

“İhtiyaçları öngören, sade, erişilebilir ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için çalışıyoruz”

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, “Teknolojiyi yalnızca bir araç değil, müşterilerimizin yaşamlarını kolaylaştıran bir köprü olarak görüyoruz. “Birlikte yaparız” anlayışımızla, kullanıcılarımızın finansal yaşamlarının her adımında onlara eşlik ediyor; ihtiyaçlarını öngören, sade, erişilebilir ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için çalışıyoruz. Radikal Müşteri Perspektifi yaklaşımımızla, kullanıcı geri bildirimlerini ürün geliştirme süreçlerimize doğrudan entegre ediyor, tasarımın gücüyle müşterilerimizin hayatına gerçek değer katmayı hedefliyoruz. Uluslararası arenada kazandığımız bu ödüller de kullanıcı odaklı yaklaşımımızı ve yenilikçi tasarım anlayışımızı tasdik ediyor. Aynı zamanda küresel standartlarda bir referans noktası haline getiriyor. Bu başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımı yürekten kutluyorum” dedi.

“Teknolojiyi kullanıcıya dokunduğumuz önemli alanlardan biri olarak görüyoruz”

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz, “Teknolojinin genellikle soğuk ve uzak algısını, onu müşterilerimizin deneyiminde fark yaratan bir güce dönüştürerek değiştiriyoruz. Bu nedenle tüm süreçlerimizi Garanti BBVA bünyesinde oluşturduğumuz uzman ekiplerle yürütüyoruz. Deneyim Tasarımı ekibimiz de bunlardan biri. Bankamızda yapay zekâdan ileri analitik çözümlerine, bulut teknolojilerinden güvenli veri altyapılarına kadar uzanan kapsamlı yatırımlarımızı, müşterilerimizin günlük finansal yolculuklarına değer katan tasarım odaklı çözümlerle destekliyoruz. Kazandığımız bu uluslararası tasarım ödülleri, teknoloji ve tasarımın birleşiminden doğan kullanıcı deneyiminin gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. Tüm ekiplerimizi kutluyor, özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Hem son kullanıcıya hem şirket çalışanına dokunan uygulamalar

17.6 milyon dijital aktif müşteriye sahip Garanti BBVA, mobil uygulamasını uçtan uca yeniden tasarladı. Yeni, dinamik ve modüler tasarım yaklaşımıyla, müşterilerin ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilebilen bilgi ve işlem alanları geliştirildi. Bu sayede kullanıcılar, finansal işlemlerine her an, her yerden daha da kolay erişebiliyor.

Garanti BBVA Mobil uygulamasında yer alan Evim, Aracım, Seyahatim gibi tematik alanlar ise müşterilerin günlük finansal yolculuklarına yeni bir değer kattı. Bu yaklaşım, kullanıcıların günlük yaşamlarında finansal ihtiyaçlarını sade ve kişiselleştirilmiş biçimde yönetmelerine imkân tanıyor.

Pulse App ise Garanti BBVA Teknoloji ekiplerinin iç kullanımına yönelik geliştirilen bir uygulama olarak öne çıkıyor. Şirketin milyonlarca kullanıcıya hizmet veren teknoloji altyapısının anlık durumunu izlemeye olanak sağlayan uygulama, olası sorunların erken tespit edilmesini, kurumun dayanıklılığının artırılmasını ve müşteri memnuniyetinin güçlendirilmesini hedefliyor. Pulse, kurum genelinde teknolojik sistem sağlığının şeffaf ve erişilebilir bir şekilde takip edilmesini sağlayarak ekiplerin daha hızlı ve uyumlu hareket etmesine katkı sunuyor.