Yağışların, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu başta olmak üzere Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, bu bölgelerde yaşanabilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Sabah ve Gece Saatlerinde Sis ve Pus Görülebilir

Özellikle Marmara ve Karadeniz kıyı şeridinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis beklenirken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde düşüş, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Sıcaklık Batıda Mevsim Normallerinin Üzerinde

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmezken, batı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, diğer bölgelerde ise normaller civarında kalacağı bildirildi. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise saatte 50-70 km hıza ulaşan kısa süreli fırtına şeklinde etkili olabileceği ifade edildi.

Bazı illerde beklenen hava durumu ve en yüksek sıcaklıklar şu şekilde:

Ankara: Parçalı bulutlu, 21°C

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, 24°C Meteoroloji'den Sağanak Uyarısı: Yerel Kuvvetli Yağış Bekleniyor

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, 28°C

Adana: Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 24°C

Antalya: Gece saatlerinde batı kıyı ilçelerinde mevzii sağanak, 23°C

Samsun: Parçalı bulutlu, 16°C

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, 15°C

Erzurum: Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 16°C

Diyarbakır: Öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 24°C

Meteoroloji yetkilileri, hafta boyunca etkili olması beklenen yağışlar ve rüzgarlar nedeniyle vatandaşların özellikle kırsal alanlarda dikkatli olmalarını öneriyor.