Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.6 ve 7.7. büyüklüğündeki depremler sebebiyle Malatya'da bin 248 kişi yaşamını yitirdi. Depremin 1'inci yıl dönümünde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya Şehir Mezarlığını ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından mezarlara karanfil bırakıldı. Ziyarette zaman zaman duygu dolu anlar yaşandı.



Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a ziyaretinde Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri eşlik etti.