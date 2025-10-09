Hasarlı araçların ortalama yüzde 45 daha düşük fiyatlarla alıcı bulduğunu söyleyen Telli Grup ve Autogong Yönetim Kurulu Başkanı Osman Telli, “Bu da özellikle otomotiv işiyle ilgilenen yatırımcılar ve yetkin tamirciler için ciddi kazanç fırsatları doğuruyor” dedi.

Otomotiv sektöründe artan maliyetler ve buna bağlı olarak yükselen otomobil fiyatları, onarılarak tekrar ekonomiye kazandırılan hasarlı araçlara olan ilgiyi artırıyor. Güçlü dijital altyapısı ve ileri teknoloji çözümleriyle Telli Grup çatısı altında faaliyet gösteren online ihale platformu Autogong, 2. el ve dönüştürülebilir araçların satışında güvenilir alışverişin adresi olmaya devam ediyor.

Telli Grup ve Autogong Yönetim Kurulu Başkanı Osman Telli, otomotiv pazarında ekonomik, sürdürülebilir ve stratejik bir tercih haline gelen hasarlı araçların doğru onarım ve bakımla hem bireysel kullanıcılar hem de otomotiv sektörü profesyonelleri için cazip fırsatlar sunduğu söyledi.

Yüzde 45 düşük fiyat

Bu araçların fiyat avantajından nadir parça teminine, çevresel sürdürülebilirlikten teknik bilgi kazanımına kadar birçok alanda değer yarattığına dikkat çeken Osman Telli, “Aynı model ve yıldaki sağlam araçların ortalama yüzde 55’i oranında fiyatlarla satılan hasarlı araçlar, otomotiv işiyle ilgilenen yatırımcılar ve yetkin tamirciler için ciddi kazanç fırsatları doğuruyor” dedi. Autogog verilerine göre, hasarlı araç fiyatlarının, sağlam araçların fiyatlarına oranının 2024’ün son çeyreğinde yüzde 54,83 olduğunu dile getiren Telli, “Bu oran 2025’in ilk çeyreğinde yüzde 54,34, ikinci çeyreğinde yüzde 55,94, üçüncü çeyreğinde ise yüzde 55,34 olarak gerçekleşti. Kısaca hasarlı araçlar, hasarsız piyasa değerinin yüzde 45 oranında daha düşük fiyatlarla alıcı buluyor. Hasarlı araçların ortalama satış tutarları ise geçen yılın ilk çeyreğinde 425 bin 28 TL iken bu yılın ilk çeyreğinde 472 bin 852’ye, ikinci çeyreğinde 471 bin 302 TL’ye, üçüncü çeyreğinde ise 489 bin 490 TL’ye ulaştı” diye konuştu.

Ortalama fiyat son çeyrekte 490 bin TL’ye yaklaştı*

Dönem Hasarlı/hasarsız araç fiyat oranı** Ortalama satış tutarı*** 2024 2025 2024 2025 1. Çeyrek 56,49% 54,34% 456.148 472.852 2. Çeyrek 56,99% 55,94% 434.645 471.302 3. Çeyrek 53,38% 55,34% 434.651 489.490 4. Çeyrek 54,83% - 425.028 -

* Rakamlar Autogong satış verilerinden derlenmiştir.

** Aracın hasarsız piyasa fiyatının, hasarlı piyasa fiyatına oranı.

*** Satılan tüm araçların ortalama tutarı.

Daha az bütçeyle daha donanımlı ve üst segment araç

Osman Telli, bu tablonun doğru pazar mekanizmalarıyla ekonomiye kazandırıldığında ağır hasarlı ve hurda araçların hem otomotiv sektörüne hem de yan sanayiye sağladığı önemli katkıyı ortaya koyduğunu belirtti. Hasarlı araçların aynı zamanda daha az bütçeyle daha üst model veya donanımlı araçlara sahip olmayı mümkün kıldığını da dile getiren Telli, sadece tampon değişimi, boya gibi kozmetik hasarlara sahip araçların ise düşük maliyetle onarılarak uzun yıllar güvenle kullanılabildiğine dikkat çekti. Sigorta şirketlerinden doğrudan satışa sunulan hasarlı araçların, marka ve model çeşitliliği bakımından oldukça zengin bir yelpaze oluşturduğunu anlatan Telli, “Bu durum, her bütçeye uygun alternatiflere kolay erişim imkânı sağlıyor” açıklamasında bulundu.

Orijinal parça temininde önemli bir kaynak

Hasarlı araçların, uygun fiyatlı orijinal parça temini için önemli bir kaynak olduğunu belirten Osman Telli, şunları söyledi:

“Özellikle üretimi durmuş veya eski model araçlar için, hasarlı araç alarak üzerinde bulunan sağlam orijinal parçaları uygun maliyetle temin etmek mümkün. Bu parçalar, piyasada az bulunduğu için genellikle yüksek fiyatlıdır. Öte yandan hasarlı araçların onarım sürecinde maliyetler kontrol edilebilir, bütçeye uygun parça tercihleri yapılabilir. Çıkma veya yenilenmiş parça kullanımıyla parça maliyetinde yüzde 40’a varan oranlarda tasarruf sağlanabilir. Bununla birlikte hasarlı araç pazarı, tamir sürecine dâhil olan kullanıcılar için teknik bilgi ve tecrübe kazanımı açısından da önemli bir öğrenme fırsatı sunar.”

Sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor

Hasarlı araçların onarılarak yeniden kullanılması veya parçalarının geri dönüştürülmesiyle, çevresel atıkların azaltarak sürdürülebilirliğe katkı sağlandığına da dikkat çeken Osman Telli, “1 tonluk bir binek aracın geri dönüşüm sürecinde ortalama 750 kilogram metal hammadde geri kazanılabiliyor. Bu da doğal kaynakların korunmasına ve döngüsel ekonominin desteklenmesine yardımcı oluyor” diye konuştu.

Autogong olarak, Türkiye’de hurda ve pert araçların değerlendirilmesi konusunda sektöre öncülük ettiklerini söyleyen Telli, Autogong, “Satışlarımızı yalnızca online ihale platformu üzerinden değil, aynı zamanda garaj satış noktalarımız aracılığıyla da gerçekleştiriyoruz. Böylece hem kurumsal hem bireysel alıcılar için farklı kanallar üzerinden şeffaf, güvenilir ve hızlı bir satın alma deneyimi sunuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.