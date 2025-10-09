CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şişli'de partisi tarafından düzenlenen ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde konuştu. Mitinge CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra, CHP'li birçok belediye başkanı katıldı. CHP Genel Başkanı Özel, "İlk mitinglerden birini Şişli'de yapmıştık, İstanbul'u tamamlayıp, umarım ihtiyaç kalmaz. Sıra 39 ilçeden sonra Şişli'ye gelecekti. Ancak tutukluluğunun 200. günü bugün. Nasıl 100. günde Saraçhane'deysek, sembolik bir yerde olalım dedik. Çağlayan Adliyesi'ne yakın bu meydanda, bu adaletsizliklere meydan okumaya geldik. 200 gündür buradayız, meydanlardayız, haksızlığa ve hukuksuzluğa direniyoruz. Bu akşam 60'ncı eylemi yapmak için buradayız. İlk günden beri gizli tanıklar, gizli tanıkların ne suçları, ne ahlaksızlıkları çıktı. Hep beraber bu işin son bulmasını, iddianamenin ortaya çıkmasını ve ne iftiraları varsa artık ortaya dökülmesini, yanıtlarını vermenin zamanın geldiğini söylüyoruz" diye konuştu.