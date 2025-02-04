Gecede, 5 yıl ve üzeri çalışanlara teşekkür plaketleri verilirken, 20 yıl ve üzeri çalışanlarını da tam altın ile ödüllendirildi. Gecenin en büyük sürprizi ise şirket yönetiminin çalışanlarına olan bağlılığını gösteren unutulmaz jesti TOGG oldu.

Hareket’in 67 yıllık köklü geçmişi, yalnızca mühendislik başarısıyla değil, çalışanlarına duyduğu derin bağlılık ve ekip ruhuyla da şekilleniyor. Bu özel gecede, Hareket ailesinin omuz omuza büyüttüğü başarı hikayesi, iki anlamlı törenle taçlandı. Şirketin gelişimine yıllardır emek veren çalışanlar, kıdem ödülleri ile onurlandırılırken, genç yeteneklerin sektöre kazandırıldığı Vinç Operatörü Yetiştirme Programı Sertifika Töreni de bu gurur dolu geceye damgasını vurdu. Program kapsamında eğitimlerini başarıyla tamamlayan 65 vinç operatörü, sertifikalarını alarak sektördeki yolculuklarına güçlü bir adım attı. Samimi ve coşkulu bir atmosferde gerçekleşen kutlamada, uzun yıllardır Hareket ailesinin bir parçası olan ekip üyeleri alkışlarla sahneye davet edilirken, şirket yönetimi de çalışanlarına duyduğu minnettarlığı unutulmaz bir jestle gösterdi.

Hareket Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Altunkum, Yönetim Kurulu Üyesi Cemalettin Gürsu, Yusuf Engin Kuzucu, Şirket Grup CEO’su Abdullah Altunkum ve Türkiye Genel Müdürü Samet Gürsu’nun katılımıyla gerçekleşen törende, tüm çalışanları şaşırtan büyük bir çekiliş düzenlendi. Yönetim, tüm çalışanlarına verdiği değeri göstermek adına 3 adet TOGG hediye etti. Çekiliş sonucunda, iki vinç operatörü ve bir satış uzmanı, milli gururumuz olan TOGG’un sahibi oldu. Geceye iş yoğunluğundan dolayı katılamayan vinç operatörlerine büyük müjdeyi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Altunkum görüntülü telefon bağlantısıyla verdi. Hediyenin takdimi sırasında Altunkum ile talihliler arasında samimi diyaloglar yaşandı.

Çalışanlar da ömrünü HAREKET’e adamış olan Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Altunkum ve Yönetim Kurulu Üyeleri Cemalettin Gürsu ve Yusuf Engin Kuzucu’ya sürpriz bir şekilde şirketin kurucusu merhum Abdullah Altunkum adına onur ödülü takdim etti.

Hareket Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Altunkum, törende yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: “67 yıl önce kurduğumuz bu büyük aile, bugün geldiği noktada yalnızca sektöre yön veren bir şirket olmanın ötesinde, çalışanlarıyla büyüyen ve onların emeğine değer veren bir yapıya dönüştü. Biz, Hareket olarak, birlikte başardık, birlikte büyüdük. Çalışanlarımızın her biri bu başarı hikayesinin kahramanıdır. Onların özverisini ve emeğini her zaman en kıymetli değerimiz olarak görüyoruz. Bizler ancak vizyon koyabiliriz ama sizin emeğiniz olmadan hareketi ileriye taşımamız mümkün değil. Hep birlikte hareket edeceğiz ve birlikte büyüyeceğiz.”

Köklü Değerler, Güçlü Aile Bağları

Hareket Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Abdullah Altunkum ise çalışanların Hareket ailesindeki yerinin önemine değindi: “Hareket, yalnızca projelerle ve yatırımlarla değil, en çok da insanıyla büyüyen bir şirket. Bugün burada olan ve yıllardır bizimle birlikte bu yolda yürüyen her çalışanımıza teşekkür ederiz. Bizim için esas başarı, güçlü bir ekiple aynı vizyon etrafında birleşmek ve birlikte ilerlemektir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra da birlik ve beraberlik içinde çalışacağımıza inancımız tam.”

Hareket Türkiye Genel Müdürü Samet Gürsu ise konuşmasında çalışma arkadaşlarına; “Ben de 22 yıldır bu ailenin bir parçası olarak, sizlerle birlikte pek çok zorlu projeyi tamamlamanın gururunu yaşıyorum. Bu süreçte attığımız her adım, yalnızca işimizi değil, aynı zamanda birbirimize olan güveni ve dayanışmayı da güçlendirdi. Emeğiniz, uzmanlığınız ve özveriniz olmadan bu başarıları elde etmemiz mümkün değil. Hep birlikte daha iyisini başarmak, daha sağlam adımlarla ilerlemek için çalışmaya devam edeceğiz.”dedi

Hareket Akademi ile Geleceğe Yatırım

Hareket, sektörde nitelikli iş gücünü artırmak ve çalışanlarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla eğitim programlarına hız kesmeden devam ediyor. Hareket Akademi çatısı altında düzenlenen Vinç Operatörü Yetiştirme Programı, yalnızca teknik eğitimi değil, aynı zamanda liderlik, iş sağlığı ve güvenliği, sorumluluk bilinci ve operasyonel mükemmeliyet gibi kritik yetkinlikleri de kapsıyor. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılar, sektörde uzmanlaşmış profesyoneller olarak iş hayatına adım atarken, Hareket de bilgi ve deneyimi geleceğe taşıyan öncü rolünü bir kez daha perçinliyor.

Geleceğe Emin Adımlarla

67 yıllık geçmişi boyunca çalışanlarını her zaman ailenin bir parçası olarak gören Hareket, bu anlamlı gecede bir kez daha kurum kültürüne verdiği önemi gözler önüne serdi. Çalışanlarının sadakatini ve emeğini ödüllendiren bu özel kutlama, şirketin sadece bugüne değil, geleceğe de emin adımlarla yürüdüğünün en önemli kanıtı oldu.