Emeklilik, birçok kişinin hayatının altın dönemini temsil eder ve erken emeklilik imkanı sunan ülkeler, özellikle çalışanlar için büyük bir cazibe merkezidir. Emeklilik sistemlerinin her ülkede farklı işliyor ancak emeklilik yaşı her ülke için geçerli bir kural.

İşte en yüksek emeklilik yaşına sahip ilk 20 ülke

Trading Economics listesine göre dünyada emeklilik yaşı en yüksek olan 20 ülke şu şekilde sıralanıyor:

Avustralya (67),

Danimarka (67),

Yunanistan (67),

İzlanda (67),

İsrail (67),

İtalya (67),

Hollanda (67),

Birleşik Devletler (66.67),

İspanya (65,5),

Portekiz (66.33),

Almanya (66),

İrlanda (66),

Birleşik Krallık (66),

Kıbrıs (65),

Arnavutluk (65,

Avusturya (65),

Azerbaycan (65),

Belçika (65),

Brezilya (65)

Kanada (65)

Dünyada en düşük emeklilik yaşına sahip ülkeler ise şu şekilde:

Endonezya (58),

Bangladeş (58),

Özbekistan (60),

Ukrayna (60),

Türkiye (60),

Güney Kore (60),

Güney Afrika (60),

Slovenya (60),

Suudi Arabistan (60),

Moğolistan (60),

Mikronezya (60),

Malezya (60),

Hindistan (60),

Çin (60),

Cezayir (60),

Vietnam (60),

Türkmenistan (62),

Norveç (62),

İsveç (63)

Slovakya (63)