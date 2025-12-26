Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Aralık 2025 Sektörel Enflasyon Beklentileri raporuna göre, hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya kıyasla 1,34 puan azalarak yüzde 50,90 oldu.

Rapora göre Aralık ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri;

Piyasa katılımcıları için 0,14 puan düşüşle yüzde 23,35,

Reel sektör için 0,90 puan düşüşle yüzde 34,80,

Hanehalkı için ise 1,34 puan düşüşle yüzde 50,90 seviyesinde gerçekleşti.

TCMB’den Sektörel Enflasyon Beklentileri Raporu

Sektörel Enflasyon Beklentileri; Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçları doğrultusunda oluşturuluyor. Çalışma kapsamında finansal ve reel sektör temsilcileri, imalat sanayi firmaları ile hanehalkının enflasyon beklentileri derleniyor.

Enflasyonun Düşeceğini Bekleyenlerin Oranı Geriledi

Raporda dikkat çeken bir diğer veri ise, önümüzdeki 12 ayda enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı oldu. Buna göre söz konusu oran, bir önceki aya göre 0,30 puan azalarak yüzde 24,53 seviyesinde gerçekleşti.

Ekonomi çevreleri, beklentilerdeki gerilemenin para politikası adımlarının etkisine işaret ettiğini değerlendiriyor.