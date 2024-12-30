“Esir Takası İçin Esneklik Gösterdik”

Hamdan, ateşkes ve esir takası konusunda azami esneklik gösterdiklerini belirterek, “Saldırıların durması, kapsamlı bir geri çekilme ve koşulsuz yeniden inşa şartıyla esirlerle ilgili önemli adımlar attık. Ancak düşman bu süreçte anlaşmaları sürekli zora sokuyor” dedi.

“Hastaneler Hedef Alınıyor”

Hamas Sözcüsü, İsrail’in Gazze’deki saldırılarda sağlık altyapısını hedef aldığını savunarak, “İşgal güçleri, Filistin varlığını ortadan kaldırmak için hastanelere saldırıyor. İsrail, Gazze’den tamamen çekilmeye ve saldırıları durdurmaya yanaşmıyor. Bu iki noktada ısrarcılar” ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi’nde 450 gündür süren çatışmalar, insani krizin boyutunu artırırken müzakerelerdeki tıkanıklığın çözümü konusunda uluslararası toplumun tutumu merakla bekleniyor.