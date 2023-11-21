İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 46. güne girildi. Saldırılar havadan ve karadan devam ederken, Gazze Şeridi’ndeki esirlerin serbest bırakılması için başlatılan müzakereler de sürüyor. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye yaptığı açıklamada, Hamas'ın Gazze'de "ateşkes" konusunda İsrail ile anlaşmaya yakın olduğunu ifade etti. Haniye, Hamas'ın yanıtının Katarlı arabuluculara iletildiğini aktardı.



"Anlaşmayı Katar duyuracak"

Hamas yetkilisi İzzet El Reşik ise Katar merkezli El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, müzakerelerde ateşkesin süresi, Gazze'ye yardım ulaştırılmasına yönelik düzenlemeler ve Hamas'ın elindeki İsrailli rehinelerin İsrail'deki Filistinli mahkumlarla takas edilmesi konularının ele alındığını belirtti. El Reşik, her iki tarafın da kadınları ve çocukları serbest bırakacağını, ayrıntıların müzakerelerde arabuluculuk yapan Katar tarafından açıklanacağını söyledi.