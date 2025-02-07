Gazze Şeridi’nde uygulanan ateşkes anlaşması İsrail tarafından ihlal ediliyor. Hamas sözcüsü Abdüllatif el-Kanu yaptığı açıklamada, grubun Filistin halkının çıkarlarını gerçekleştirmek için ateşkes anlaşmasını uygulamaya kararlı olduğunu belirtirken, İsrail'in barınak, çadır, enkaz kaldırma ekipmanı, yakıt ve restorasyon ihtiyaçlarıyla ilgili olarak insani yardım protokolünü uygulamayı hala ertelediğini söyledi. Kanu açıklamasında, "Arabuluculardan çabalarını iki katına çıkarmalarını, işgale baskı yapmalarını ve insani yardım protokolünü uygulamaya zorlamalarını istedik" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistinlilerin Gazze'den çıkarılmasına ilişkin açıklamalarını reddeden tüm ülkeleri takdir ettiğini vurgulayan el-Kanu, "Trump ve Netanyahu'nun halkımızı yerinden etme projesine karşı Filistin'in tutumu bir bütündür. Arap, İslami ve uluslararası tutum tarafından desteklenmektedir" ifadelerini kullandı.



"Gazze Şeridi’ne günde 50 yerine 15 yakıt kamyonu girdi"

Hamas'ın Gazze'deki hükümet medya ofisinin başkanı Selame Maruf ise yaptığı açıklamada, İsrail'in anlaşma yükümlülüklerini yerine getirmediğini bildirerek, Gazze Şeridi’ne günde 50 yerine sadece 15 yakıt kamyonunun girdiğini aktardı. İsrail saldırılarında yerinden olan Gazzelilerin barınması için yaklaşık 200 bin çadır ve 60 bin mobil eve ihtiyaç olduğunu ve bölgeye giren sayının çok yetersiz kaldığını belirten Maruf, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana geçen 3 hafta içinde Gazze'ye sadece 8 bin 500 yardım kamyonunun girdiğini söyledi.

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), anlaşmanın yürürlüğe girmesinden bu yana bölgeye 12 bin 600 kamyonun giriş yaptığını iddia etmiş, Birleşmiş Milletler (BM) ise, bu hafta başında bu sayının "10 binin üzerinde" olduğunu ve günde yaklaşık 550 kamyona tekabül ettiğini açıklamıştı.