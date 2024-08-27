Halkbank, iş dünyasının Oscarları olarak adlandırılan ödül organizasyonunda “Yılın Bankası” ve “Yılın Finans Kurumu” ödüllerini kazanarak ülkemizin gururu oldu. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bankacılık sektöründe “Yılın Yöneticisi” seçilerek bu kategoride altın ödüle layık görüldü.

İş dünyasının saygın ve en geniş ödül programı olan Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nden 18 prestijli ödülü ülkemize getiren Halkbank, Türkiye’den en çok ödül alan kurum oldu. Halkbank, “Yılın Finans Kuruluşu” kategorisinde altın ödülün sahibi olarak başarısını tescilledi. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ise, bankacılık sektöründe “Yılın Yöneticisi” seçilerek bu kategoride altın ödülü ülkemize kazandırdı.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Halkbank olarak, sürdürülebilirlikten çevre duyarlılığına, kadın girişimci desteklerinden teknoloji alanındaki çalışmalarımıza kadar birçok alanda yeni ve katma değer oluşturan fikirlerle halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Üreten, girişimci kadınlara büyük önem verdiklerini söyleyen Osman Arslan, “Kadınların üretime ve girişimcilik ekosistemine katılımı, bir ulusun ekonomik kalkınma yolculuğunda vazgeçilmez bir itici güç olarak karşımıza çıkmaktadır. Halkbank olarak; kadınların bilgi, beceri ve potansiyellerini en üst düzeye taşımalarını sağlamak amacıyla sunduğumuz destekler, onların ekonomiye olan katkılarını artırmakla kalmamakta; aynı zamanda toplumun genel refahını ve sosyal dayanışmayı da güçlendirmektedir” açıklamasında bulundu.

Dünya çapında tüm kuruluşlara açık olan Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nin bu yılki ödül programında; 16 ana kategori ve 600’ün üzerinde alt kategoride uluslararası alanda başarı gösteren projeler yer alırken; program bu yıl 62 farklı ülkeden 3.800’ün üzerinde başvuru aldı.

Halkbank’ın sürdürülebilirlik vizyonu ve çevre duyarlılığı, uluslararası jüriler tarafından en yüksek puanla değerlendirilerek 3 altın ve 1 gümüş ödüle layık görüldü. Halkbank bu alandaki çalışmalarıyla “Avrupa’da Sürdürülebilirlik Liderliği” kategorisinde altın ödül kazanırken, Halkbank Enerji ve Doğal Kaynak Yönetim Sistemi (EDYS), “Avrupa’da Yılın Sürdürülebilirlik Projesi” ve “Yılın Çevre Programı” kategorilerinde altın ödül, “Çevre Yönetimi Alanında Başarı” kategorisinde ise gümüş ödülün sahibi oldu.

Halkbank Kadın Girişimci Destekleri ise; 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz ödüle layık görüldü. Halkbank Kadın Girişimcilik Destekleri “Finansal Hizmetler” kategorisinde altın, “Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Alanında Başarı” kategorisinde gümüş, “Finans Alanında Başarı” kategorisinde ise bronz ödül almaya hak kazandı. Halkbank Girişimci Destekleri, “Büyüme Alanında Başarı” kategorisinde altın, “Finansal Hizmetler” kategorisinde bronz ve Banka’nın gençleri destekleyen JetLuck ve HUBrica projeleri de “Kurumsal Etkinlikler – Hackathonlar” kategorisinde altın ödüle layık görüldü.

Halkbank’ın yapay zekâ destekli Robotik Otomasyon Süreçleri (RPA), “Dijital Süreç Otomasyonu” ile “Bilim ve Teknoloji Alanında Başarı” kategorilerinde 2 altın, Halkbank Çocuk Bankacılığı, “Finansal Hizmetler” kategorisinde altın, Banka’nın deprem sonrası çalışanlarına sunduğu Sosyal Destek Servisi projesi ve Obezite ile Mücadele projesi de “İnsan Kaynakları Alanında Başarı” kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu.

Altın Ödül:

Yılın Finans Kurumu: Halkbank Yılın Yöneticisi: Sn. Osman Arslan Avrupa'da Yılın İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Programı: Halkbank Enerji ve Doğal Kaynak Yönetim Sistemi (EDYS) Avrupa'da Sürdürülebilirlik Liderliği: Halkbank Sürdürülebilirlik Avrupa'da Yılın Çevre Programı: Halkbank Enerji ve Doğal Kaynak Yönetim Sistemi (EDYS) Finansal Hizmetler: Halkbank Kadın Girişimci Destekleri Büyüme Alanında Başarı: Halkbank Girişimci Destekleri Finansal Hizmetler: Halkbank Çocuk Bankacılığı Kurumsal & Topluluk – Hackathon: JetLuck, HUBrica Dijital Süreç Otomasyon Çözümü: Halkbank RPA ile Dijital Dönüşüm Bilim ve Teknoloji Alanında Başarı: Halkbank RPA ile Dijital Dönüşüm

Gümüş Ödül:

Yılın Bankası: Halkbank Yılın Yöneticisi - Finans Sektörü: Sn. Osman Arslan Çevre Yönetimi Alanında Başarı: Halkbank Enerji ve Doğal Kaynak Yönetim Sistemi (EDYS) Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Alanında Başarı: Halkbank Kadın Girişimci Destekleri İnsan Kaynakları Alanında Başarı: Halkbank Sosyal Destek Servisi, Obezite ile Mücadele Projesi

Bronz Ödül: