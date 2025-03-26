Washington'da gerçekleşen görüşme öncesinde iki bakan kameralar karşısında el sıkışarak basına poz verdi. Ardından yapılan görüşmede, Türkiye-ABD ilişkilerinde atılacak stratejik adımlar ve önümüzdeki dönemde planlanan üst düzey devlet ziyaretlerinin hazırlıkları ele alındı.

Ayrıca Ukrayna’daki savaş, Filistin’deki insani kriz ve Suriye’deki son gelişmeler başta olmak üzere iki ülkeyi yakından ilgilendiren bölgesel meseleler masaya yatırıldı. Görüşmede, Türkiye ve ABD'nin bu konulardaki ortak hareket etme potansiyeli ve iş birliği imkanları değerlendirildi.

Bakan Fidan'ın ABD temaslarının ilerleyen günlerde farklı yetkililerle yapacağı görüşmelerle devam etmesi bekleniyor.