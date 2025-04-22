Bakan Fidan, görüşmede Türkiye'nin Avrupa Konseyi ile olan bağlarının güçlü olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu bu kuruluşla olan ilişkilere verdikleri önemi tekrar ifade etti. Ayrıca, Genel Sekreter Berset'in kapsayıcılık ve uzlaşı temelli diyalog yönündeki çabalarını takdir ettiklerini ve göreve gelmesinden bu yana başlattığı girişimlere Türkiye'nin tam desteğini sunduğunu belirtti.

Fidan, Avrupa Konseyi'nin ırkçılıkla mücadelede daha etkili bir rol oynaması gerektiğine de dikkat çekti. Bu bağlamda, Türkiye'nin, insan hakları ve demokrasi gibi temel değerlere olan güçlü bağlılığını sürdüreceğini ifade etti. Görüşme, iki taraf arasındaki işbirliğinin daha da derinleşmesine olanak sağlayacak adımların atılmasına olanak tanıdı.