Tahminlere göre;
-
Kuzeydoğu kesimler parçalı bulutlu olacak,
-
Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık bir gökyüzüyle hafta sonunu geçirecek.
Uzmanlar, özellikle iç ve güney bölgelerde kavurucu sıcaklıkların vatandaşları zorlayabileceğini belirtiyor. Rüzgârın kuzey ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Hafta boyunca sürecek bu sıcak dalgasında dışarıda vakit geçireceklerin güneş çarpmasına karşı dikkatli olması, bol sıvı tüketmesi ve mümkün oldukça gölgede kalması öneriliyor.