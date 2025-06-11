Hac ibadetinin ardından ikinci durak olan Medine’de hacılar, Ravza-i Mutahhara’da gözyaşları ve dualar eşliğinde manevi bir yolculuğa çıkıyor.

Mekke-i Mükerreme’de hac menasiklerini tamamlayan kafileler, kutsal topraklara olan seferlerinin ikinci ayağında, Rasulullah’ın hicretiyle şereflenen Medine’ye ulaşıyor. Eski adıyla Yesrib olan bu mübarek şehir, İslam’ın doğuşuna ve yayılışına ev sahipliği yapmasıyla müminler için ayrı bir kıymet taşıyor. Medine, sadece bir coğrafya değil; bir inancın, bir ümmetin, bir vefanın merkezidir.

Peygamber Sevgisiyle Atılan Her Adım

Medine’ye ulaşan hacılar, otellerine yerleştikten sonra ilk olarak Mescid-i Nebevi’nin Babü’s-Selam kapısından girerek Peygamber Efendimiz’i (s.a.v.) selamlıyor. Ardından Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer’in (r.a.) kabirlerini ziyaret ediyorlar. Bu ziyaret, İslam’ın temel taşlarını oluşturan sahabelere duyulan vefanın da bir nişanesi niteliğinde.

Mescid-i Nebevi’de bulunan ve Peygamberimizin minberi ile kabri arasında kalan Ravza-i Mutahhara, hadislerde "Cennet bahçesi" olarak tarif ediliyor. Hacılar, bu manevi bahçeye girebilmek için önceden Nusuk uygulaması üzerinden randevu alıyor, belirlenen saatte Cennetü’l-Baki Kabristanı yönünden sıraya giriyor. Diyanet organizasyonlarıyla gelen hacılar kafile halinde, bireysel gelenler ise QR kod uygulamasıyla bu ziyaret hakkını elde ediyor.

Dijital Düzen, Manevi Huzur

Eskiden kalabalık ve plansız ziyaretlerle gerçekleşen Ravza ziyareti, artık randevulu ve kontrollü bir sistemle daha düzenli bir şekilde yapılabiliyor. Hacılar, yaklaşık 1 saatlik bekleme sürecinin ardından serin bekleme alanlarında sıralarını bekleyip, Ravza-i Mutahhara’ya alınıyor. Bu mukaddes alanda yaklaşık 20 dakika boyunca ibadet etme imkanı sunuluyor. Müminler burada namaz kılıp dualar ediyor; adeta cennetteymiş gibi bir huzurla gönüllerini arındırıyor.

Bu yıl ilk kez Mescid-i Nebevi içinde kurulan dijital kiosklar, ziyaretçilere içeride nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda 9 farklı dilde rehberlik sağlıyor. Bu uygulama, uluslararası hacı kafileleri için büyük kolaylık sağlarken, ziyaretlerin daha bilinçli ve huzurlu gerçekleşmesini de mümkün kılıyor.

Medine’de Her Adım Bir Dua

Hac farizasıyla ruhen arınan müminler için Medine ziyareti, manevi bir taç niteliğinde. Ravza-i Mutahhara’da kılınan her namaz, edilen her dua; Allah Resulü’nün huzurunda kalpten kalbe akan bir bağlılığın tezahürü oluyor. Hacılar, bu kutlu ziyareti tamamladıktan sonra ülkelerine manevi olarak yenilenmiş bir ruh haliyle dönmenin huzurunu taşıyor.

Her yıl milyonlarca Müslümanı ağırlayan Medine, sadece geçmişin izlerini değil, ümmetin ortak geleceğini de içinde barındırıyor. Ve bu kutsal şehirde atılan her adım, bir dua, bir umut, bir teslimiyet oluyor.