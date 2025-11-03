Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu’nun 362. toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, hac ibadetine ilişkin hizmetlerin yalnızca yetkili seyahat acenteleri aracılığıyla yürütülebileceği vurgulandı. Açıklamada, hacı adaylarının belirlenme sürecinin Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre kura yöntemiyle yapıldığı hatırlatıldı.

“Kurasız hac” ve “özel hac vizesi” iddialarına ceza

Bakanlık, bazı firmaların “kurasız hac”, “özel hac vizesi” gibi ifadelerle gerçeğe aykırı reklamlar yaptığını tespit etti. Bu tür tanıtımların, vatandaşların ticari veya turist vizesiyle kutsal topraklara yönlendirilmesine, dolayısıyla hac ibadetinin ifa edilememesine, konaklama ve sağlık hizmetlerinde mağduriyet yaşanmasına ve hatta sınır dışı edilme gibi ciddi sonuçlara neden olduğuna dikkat çekildi.

“Vatandaşlarımızın dini duygularını istismar edenlere geçit vermeyeceğiz”

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Vatandaşlarımızın dini ve manevi duygularını istismar eden nitelikteki tanıtımlar, Bakanlığımız tarafından titizlikle incelenmeye devam etmektedir. 362 sayılı toplantıda alınan karar kapsamında, mevzuata aykırı şekilde yapılan yanıltıcı tanıtımlar nedeniyle 4 firma hakkında idari para cezası ve reklam durdurma kararı uygulanmıştır. Mağduriyet oluşturan her türlü aldatıcı reklam ve tanıtıma karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.”

Bakanlık, tüketicilerin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve güvenilir ticari iletişimin tesis edilmesi amacıyla yürütülen denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı.