Zonguldak’tan maden işçileri deprem bölgesine hareket etti

Zonguldak’ta maden işçileri, yanlarına aldıkları kazma, kürek, jeneratör gibi eşyalarla deprem bölgesine hareket etti. İşçiler, AFAD’ın koordinasyonunda enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarında yer alacak.

Kahramanmaraş ve çevresinde meydana gelen depremler nedeniyle enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor. Zonguldak’tan enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarına katılmak için hazırlıklarını tamamlayan maden işçileri otobüslerle havalimanına götürüldü. İşçiler uçaklarla deprem bölgesine taşınacak.

Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait müesseselerden 752 işçi, olayın ilk meydana gelişinden itibaren bölgeye sevk edildi. Hazırlıklarını tamamlayan 500 işçi daha deprem bölgesine hareket etti. Çizme, baret, kazma, kürek, jeneratör, tokmak, kazıcı delici aletleri yanlarında getiren maden işçileri, arama kurtarma çalışmalarına katılacak.

Maden işçisi Hüseyin Çolakvermiş, "Oraya arkadaşlara yardım etmeye gidiyoruz. İnşallah hayırlısı olsun. Yanımıza kıyafet aldık. Çizmemizi aldık, mont aldık. Ona göre tedbirimizi alacağız. TTK’nın kazması, küreği, jeneratör, baret, çizmemiz var. Madenci her zaman vatanı için bu durumlarda bir araya gelmesini biliyor" dedi.

"Bir can kurtarabilsek ne mutlu bize"

15 yıllık maden işçisi Muharrem Şahin, "Allah yardımcımız olsun. Türkiye’nin başı sağolsun. Gerçekten büyük acı. Oradan bir can kurtarabilsek ne mutlu bize. Çok şükür yer altından alışkınız. Biz buradan 100 arkadaş gidiyoruz. Yanımızda kazma, kürek, jeneratör, madenci elbisesi getiriyoruz" diye konuştu.