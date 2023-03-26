Yüksekova’da depremzede ailelere iftar yemeği verildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde misafir edilen depremzede ailelere iftar yemeği verildi.

Hakkari’nin Yüksekova Milli Eğitim Müdürlüğü, Muharrem Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından ilçeye gelen depremzede ailelere yönelik iftar programı düzenlendi. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından ülkenin birçok il ve ilçesine olduğu gibi Yüksekova’ya da yerleşen depremzede ailelere yönelik, çeşitli programlarla ev sahipliği yapılırken, depremzede ailelere iftar yemeği verildi. Son olarak ilçenin Güngör Mahallesinde bulunan bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, Yüksekova Milli Eğitim Şube müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve depremzede aileler katıldı. Düzenlenen programın ardından çocuklara pamuk şekeri ve balonlar verildi.

“Depremzede ailelerimizle iftar yemeğinde buluştuk”

İftar programında konuşan Milli Eğitim Müdürü Atael, "Milli Eğitim Bakanlığımızca, 6 Şubat’ta meydana gelen depremden itibaren eğitim camiası olarak tüm depremzede ailelerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bizde Yüksekova olarak deprem bölgesinde gelenleri bağrımıza bastık. Onların üzerinde tramvayı azaltmak için onlar için faaliyetler yürütüyoruz. Yüksekova’da ikamet eden depremzede ailelerimizle beraber iftar yemeğinde buluştuk. Bu fikir ise zaten Yüksekova Muharrem Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından çıktı. Bizde Yüksekova Kaymakamımız Ömer Çimşit’in liderliğinde böyle bir iftar yemeği düzenledik. Allah bir daha böyle olayları yaşatmasın. Bizde üzerimize düşen tüm görevini yerine getirdik. İftar yemeğimize katılanlara teşekkür ediyoruz’’ dedi.

(MT-ŞAK-