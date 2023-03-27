Yıllardır süren gelenek

Samsun’da çay ocaklarının yoğunlukla bulunduğu İlkadım ilçesinde birçok çay ocağı oruçlu müşterileri için dükkanlarını açıyor fakat çay ocağını yakmıyor, çay satışı da yapmıyor.

Ramazan ayında birçok esnaf, lokanta, kahvehane, çay ocağı, pastane gibi yerler faaliyetlerini sürdürüyor. Ancak Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan tarihi Saathane Meydanı civarındaki bazı çay ocaklarında dükkanlar açık olmasına rağmen çay satışı yapılmıyor. Oruçlu olan vatandaşlar, çay ocaklarına oturup, gazete okuyup, televizyon izleyip, namaz saatlerini bekleyip, iftar saatine kadar zaman geçiriyorlar. Birçok çay ocağı sahipleri de Ramazan dolayısıyla ocağını iftardan önce yakmıyor.

Bu geleneği bildikleri için yıllardır Ramazan ayında çay ocaklarında namaz saatini bekleyen vatandaşlar, “Havalar bazen soğuk oluyor bazen de sıcak oluyor. Biz de namaz vakitlerini beklerken ya sıcaktan korunmak için ya da soğuktan korunmak için buradaki çay ocaklarında oturuyoruz. Çay ocağında televizyon seyredip, gazete okuyup iftara kadar zaman geçiriyoruz. O yüzden burada çay satışı yapmamasına rağmen bizlere kapılarını açan esnafa şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandılar.

Yıllar ilerledikçe arastadaki bazı esnaf çay satışı yapsa da çay satışı yapmayan esnaf, geleneğin sürmesi için dükkanlarını açıp, oruçlu misafirlerini ağırlamaya devam ettiklerini söylediler.