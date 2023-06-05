Yatağında yazdığı kitapla hayata bağlandı

İzmir Bornova’da yaşayan İlke Gümüş, spina bifida hastası olarak dünyaya geldi. Yaşamı boyunca pek çok ameliyat geçirmek zorunda kalan Gümüş, hayatını yatağa bağlı olarak sürdürüyor. Yaşantısını sayfalara döken Gümüş, soyadından esinlenerek “Gümüş Bebek” adını verdiği bir kitap yazdı. Kendisi gibi engelli olan kişilerin hislerine tercüman olacak bir kitap kaleme aldığını söyleyen Gümüş, yayınevleri ile görüşmek istiyor.

"Destek bekliyorum"

Hastalık sürecini anlatan Gümüş, “Spina bifida hastasıyım ve doğuştan yürüme engelliyim. Ayrıca böbrek yetmezliği ve hidrosefali hastalığım da var. 2018 yılında ağırlarım çok sıklaştığı için bir yıl boyunca yatağa bağlı yaşadım. 2020 yılında ameliyat oldum ve sırtıma platin takıldı. Bu ameliyattan sonra bir süre oturabildim ve bir yıldan sonra vidalardan dolayı sorun yaşadığım için tekrar ameliyat oldum ve vidalar çıkartıldı. Bir süre korse ile oturdum ama o da çok ağrı yaptığı için en fazla 10 dakika oturabiliyordum. Ardından fizik tedavi sürecim başladı. Şu anda daha rahat oturabiliyorum ama kitabı hep yatağımda yazdım. Kitabımda yaşadığım zorlukları, iyi ve kötü anıları yazdım. Tedavi sürecimde çok hayal kırıklığı yaşadım. Sabretmem gerekti. Benim gibi sağlık sorunları yaşayan insanların sabretmeleri gerektiğini düşünerek onlara güç olmak istedim. Şimdi bu kitabı yayınlamak için destek bekliyorum. Hayalim, kendi yazdığım kitabı elime alıp okuyabilmek” dedi.