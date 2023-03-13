Ünlü sunucu Tarık Sayın: “Ringe atılan oyuncaklar bizi duygulandırdı”

BİTLİS (İHA) – Sunucu Tarık Sayın, Bitlis’in Tatvan ilçesinde depremzedeler yararına üç ülkeden 108 sporcunun katılımıyla düzenlenen "Tek Yürek Muaythai Gecesi"nde ringe atılan oyuncakların Türkiye spor tarihinde bir ilk olduğunu söyleyerek, “Ringe atılan oyuncaklar bizi duygulandırdı” dedi.

Türkiye Muaythai Federasyonu Doğu Anadolu Bölge Yürütme Kurulu ve Buradayım Grubu işbirliği ile Tatvan Spor Salonu’nda düzenlenen geceye Türkiye’nin yanı sıra İran ve Azerbaycan’dan toplam 108 sporcu katıldı. Düzenlenen gecenin tüm gelirleri depremzedelere bağışlanırken, Türkiye tarihinde görülmemiş bir ilki gerçekleştiren vatandaşlar ise depremzede çocuklar için ringe oyuncaklar attı. Türkiye spor tarihinde bir ilki başardıklarını ifade eden ünlü spor sunucusu Tarık Sayın, duygusal anlar yaşadıklarını belirtti.

"Türkiye spor tarihinde ilk kez ringe oyuncak atıldı"

Türkiye spor tarihinde ilk kez ringe oyuncak atıldığını belirten sunucu Tarık Sayın, “Yaklaşık 6 yıldır ring sporlarının sesi olmaya devam ediyorum. Birçok program sundum ama dün akşam Tatvan’da sunmuş olduğum program kariyerimin en önemli programlarından bir tanesiydi. Depremzedeler yararına yapılan bu galada dövüşecek arkadaşlardan oyuncak ve kitap getirmelerini istemiştim ve dün Türkiye tarihinde ilk kez ringe oyuncak atıldı. Yeşil sahalardan sonra ringlere de oyuncakların atılması, kitapların oraya gelmesi benim için çok önemliydi. Topladığımız oyuncak ve kitapları, depremden etkilenen bölgelerdeki kardeşlerimize ulaştırmak istemiştim. Dolayısıyla Buradayım Derneği ve gönüllüleri bu konuda duyarlı davrandılar ve inanılmaz sayıda kitap ve oyuncak topladık. Çocukların kalbine dokunabilmek için oyuncak ve kitap bende ayrıca bir yer etti. Dolayısıyla kampanyamıza, çağrımıza kulak veren tüm arkadaşlarımıza ve tüm Tatvanlılara teşekkürlerimi iletiyorum. Yani bu duygu tarif edilemez. Oradaki çocukları gördüm, gerçekten insanların böyle zamanlarda empati yeteneğini kullanması lazım. Onları mutlu edebilmek için gerçekten bir oyuncak bebeğin neler hissettirdiğini size anlatamam. Dolayısıyla bu fikirle yola çıkmıştık. Bu projede başarılı da olduk. Bu duygularıma ortak oldukları için tüm oyuncak getiren, kitap getiren, bağışta bulunan arkadaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.